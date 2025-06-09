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Росіянин, який допомагав шукати зниклого безвісти окупанта, здобув срібло Кубка світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Росіянин, який допомагав шукати зниклого безвісти окупанта, здобув срібло Кубка світу
Буянто Цирендоржієву 27 років. Він є бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи 2016 року у командних змаганнях

У 2024 році Буянто Цирендоржієв допомагав знайомій, яка розшукувала свого зниклого безвісти брата

Росіянин Буянто Цирендоржієв здобув срібло на етапі Кубку світу зі стрільби з лука. Про це повідомляє «Главком».

Змагання пройшли у турецькій Анталії. Цирендоржієв у фіналі програв бразильцю Маркусу Д'Алмейді (0:6).

Російські лучники виступали на етапі Кубка світу у нейтральному статусі.

У 2024 році Буянто допомагав знайомій, яка розшукувала свого зниклого безвісти брата. Російський лучник репостнув допис, у якому йшлося, що окупант Володимир Татауров «пішов на завдання і пропав».

Буянто Цирендоржієву 27 років. Він є бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи 2016 року у командних змаганнях.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: стрільба з лука Кубок світу окупанти

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