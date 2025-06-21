Президент назвав кількість окупантів, які перебувають на території України

За даними Генштабу, повідомив президент, в Україні нині воюють близько 700 тис. російських окупантів

На цей час на території України перебуває 695 тис. російських загарбників. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

За словами президента, під час останньої Ставки верховного головнокомандувача Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував, що значна кількість російських сил досі перебуває на українській території та веде активні бойові дії.

«На сьогодні 695 тис. російських військових на території України. Плюс Курський, Білгородський напрямки. Я маю на увазі там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Тобто є ще відповідна кількість людей з Сумського напрямку, приблизно 52 тис.», – каже Зеленський.

Як відомо, Російська Федерація за час повномасштабної війни з Україною станом на 21 червня втратила понад 101 тис. військовослужбовців.

Нагадаємо, російські війська все ще намагаються за допомогою малих штурмових груп пробратися на територію Сумської області й домогтися тактичного успіху. Однак кількість їхніх штурмів зменшилася.

Як повідомлялося, Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповіло, що Російська Федерація активізувала примусове вербування громадян країн Центральної Азії, зокрема Узбекистану та Таджикистану, для участі у війні проти України. Йдеться передусім про трудових мігрантів, які прибувають до Росії у пошуках заробітку.

До слова, триває 1214-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За минулу добу відбулося 188 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули 109 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3082 дронів-камікадзе та здійснили 4997 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 68 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Червона Криниця, Васинівка, Омельник, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області.