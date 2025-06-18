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Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2025 року

Ростислав Вонс
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Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1211-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 186 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора загарбники завдали по території України два ракетних та 45 авіаційних ударів, застосували 33 ракети та скинули 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3600 дронів-камікадзе та здійснили 6116 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 72 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Охрімівка, Потихонове Харківської області; Полтавка, Коптєве, Разіне, Мирноград, Новоторецьке, Сухий Яр Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Успенівка, Новоандріївка, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 28 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, 10 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, п’ять пунктів управління БпЛА, склад боєприпасів та два інших важливих об’єктів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Вчора українські воїни відбили 28 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб, а також здійснив 215 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник три рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Довгеньке.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог безуспішно атакував один раз, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Степова Новоселівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

За добу відбулося 16 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії поблизу Липового та в бік Греківки, Нового Миру, Ольгівки, Зеленої Долини, Шандриголового і Серебрянського лісу.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

У бік Серебрянки противник тричі атакував позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано 11 боєзіткнень в бік Маркового, Предтечиного, Білої Гори та поблизу Курдюмівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 16 атак у районах Диліївки, Торецька та в напрямках Щербинівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 57 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Коптєве, Полтавка, Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Муравка, Горіхове, Новопавлівка та Олексіївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Ворог 22 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Одрадне, Вільне Поле, Багатир, Комар та в бік Запоріжжя, Мирного і Шевченко.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Українські воїни відбили дві атаки окупантів в районі Антонівського моста.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1211-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб окупанти

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2025 року
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