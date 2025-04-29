Карта бойових дій в Україні станом на 29 квітня 2025 року

Триває 1161-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 178 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора, 28 квітня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету та 115 авіаударів, скинувши 201 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 6010 обстрілів, зокрема 88 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2858 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Наумівка, Новодмитрівка, Миропільське, Петрушівка Сумської області; Новопіль, Попів, Володимирівка, Полтавка, Нова Полтавка, Малинівка, Козацьке, Гродівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Зелене Поле, Піддубне Донецької області; Гуляйполе, Павлівка, Новодарівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному засобу ППО та двом артилерійським засобам противника.

На Харківському напрямку

Ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося сім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Загризового, Кіндрашівки, Петропавлівки, Глушківки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Катеринівка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Липового, Рідкодуба, Зеленої Долини й Нового Миру.

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно зупинили шість атак противника поблизу Івано-Дар’ївки та в бік населених пунктів Григорівка й Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку

Окупанти десять разів атакували у бік Маркового та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Дружби та в бік Диліївки й Дачного.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 59 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Малинівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Покровська, Старої Миколаївки, Олександрополя, Новопавлівки, Богданівки.

На Новопавлівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Привільне, Костянтинопіль, Вільне Поле та в бік Одрадного, Багатиря, Шевченка.

На Оріхівському напрямку

Окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Щербаки, Степове та Лобкове.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили п’ять ворожих атак.

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби на даному напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 17 авіаударів, скинувши при цьому 27 керованих авіаційних бомб, і здійснив 338 обстрілів, один із яких — із реактивної системи залпового вогню.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 94 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 140 автомобілів окупантів.

Нагадаємо, триває 1161-й день повномасштабної війни в Україні.