Глава Rheinmetall назвав зброю, яка може змінити перебіг війни в Україні

Паппергер сказав, що Rheinmetall вироблятиме значно більше артилерійських снарядів, ніж планувалося раніше

За словами очільника Rheinmetall, постачання крилатих ракет Taurus Україні не матиме суттєвого впливу на ситуацію на фронті

Вирішальну роль у російсько-українській війні відіграє не далекобійна ракетна зброя, а традиційна артилерія. Про це в інтерв’ю виданню Handelsblatt заявив директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, інформує «Главком».

За словами очільника Rheinmetall, постачання крилатих ракет Taurus Україні не матиме суттєвого впливу на ситуацію на фронті: «Це нічого не змінює на війні, Taurus не здатні змінити хід гри».

Паппергер наголосив, що саме артилерійські боєприпаси є ключовим чинником, який дозволяє українським військовим стримувати просування російських сил.

Паппергер повідомив, що Rheinmetall суттєво збільшить виробництво артилерійських снарядів на заводі в Унтерлюссі (Нижня Саксонія). Якщо раніше планувалося виготовляти 200 тис. снарядів на рік, то тепер обсяг виробництва зросте до 350 тис. У розвиток підприємства вже інвестовано близько €600 млн.

Завдяки цьому Унтерлюсс стане другим за потужністю артилерійським заводом у Європі після іспанського, де планують виготовляти 450 тис. снарядів щороку.

Раніше очільник Rheinmetall назвав головні перешкоди, з якими німецький концерн зіткнувся в Україні. За його словами, побудувати завод в Німеччині наразі є простішою задачею, ніж будувати його в Україні. Річ у тому, що в Німеччині бюрократичні бар’єри практично усунуті, а Україна ще проходить цей шлях.