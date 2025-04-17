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Глава Rheinmetall назвав зброю, яка може змінити перебіг війни в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Глава Rheinmetall назвав зброю, яка може змінити перебіг війни в Україні
Паппергер сказав, що Rheinmetall вироблятиме значно більше артилерійських снарядів, ніж планувалося раніше
фото з відкритих джерел

За словами очільника Rheinmetall, постачання крилатих ракет Taurus Україні не матиме суттєвого впливу на ситуацію на фронті

Вирішальну роль у російсько-українській війні відіграє не далекобійна ракетна зброя, а традиційна артилерія. Про це в інтерв’ю виданню Handelsblatt заявив директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, інформує «Главком».

За словами очільника Rheinmetall, постачання крилатих ракет Taurus Україні не матиме суттєвого впливу на ситуацію на фронті: «Це нічого не змінює на війні, Taurus не здатні змінити хід гри».

Паппергер наголосив, що саме артилерійські боєприпаси є ключовим чинником, який дозволяє українським військовим стримувати просування російських сил.

Паппергер повідомив, що Rheinmetall суттєво збільшить виробництво артилерійських снарядів на заводі в Унтерлюссі (Нижня Саксонія). Якщо раніше планувалося виготовляти 200 тис. снарядів на рік, то тепер обсяг виробництва зросте до 350 тис. У розвиток підприємства вже інвестовано близько €600 млн.

Завдяки цьому Унтерлюсс стане другим за потужністю артилерійським заводом у Європі після іспанського, де планують виготовляти 450 тис. снарядів щороку.

Раніше очільник Rheinmetall назвав головні перешкоди, з якими німецький концерн зіткнувся в Україні. За його словами, побудувати завод в Німеччині наразі є простішою задачею, ніж будувати його в Україні. Річ у тому, що в Німеччині бюрократичні бар’єри практично усунуті, а Україна ще проходить цей шлях. 

Теги: війна озброєння

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