Концерн Rheinmetall збільшує виробництво пороху і купує важливий актив
Rheinmetall вирішив придбати компанію-виробника нітроцелюлози – основного компонента пороху для снарядів
Найбільший німецький оборонний концерн Rheinmetall придбав компанію Hagedorn-NC, яка виготовляє нітроцелюлозу – головний компонент для виробництва боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.
Підприємство Hagedorn-NC довгий час працювало переважно з цивільними замовниками, але тепер повністю переорієнтується на військовий сегмент. У компанії працює близько 90 осіб.
«Придбання допомагає нам закрити стратегічне вузьке місце у виробництві ракетного палива», – заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.
«Цей крок ще більше зміцнює позицію Rheinmetall як провідного постачальника великокаліберних боєприпасів для НАТО, гарантуючи довгострокові незалежні постачання основних компонентів для виробництва», – пояснили в Rheinmetall.
Нітроцелюлоза є важливим енергетичним компонентом ракетних порохів, які використовуються, зокрема, як метальний заряд для артилерійських боєприпасів.
В даний час Rheinmetall виробляє нітроцелюлозу на трьох підприємствах:
- Wimmis (Швейцарія);
- Murcia (Іспанія);
- Wellington (Південна Африка).
Завдяки покупці Hagedorn корпорація матиме таке виробництво й у Німеччині. Клієнти Hagedorn-NC у цивільному секторі поки що безперебійно отримуватимуть продукцію, проте найближчими місяцями планується переведення виробництва на нітроцелюлозу військового призначення.
Цей крок є частиною стратегії Rheinmetall із нарощування випуску снарядів калібру 155 мм, яких до кінця наступного року планують виготовити мільйон. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські компанії повідомляли про дефіцит нітроцелюлози через зростання залежності РФ від китайських постачальників.
Угода ще потребує дозволу антимонопольного органу. Тим часом Hagedorn-NC припинить постачання цивільним клієнтам і зосередиться на військовому виробництві.
Гендиректор материнської компанії Hagedorn-NC Герг Хофманн назвав угоду «дуже вдалою» та додав, що вона «відкриває нові перспективи і можливості для зростання».
Попри позитивну новину, акції Rheinmetall у понеділок втратили в ціні до 9% після різкого падіння на чверть під час ранкових торгів. Причиною стали побоювання, пов’язані з тарифною політикою США. Схожі втрати понесли й інші німецькі оборонні компанії – Renk і Hensoldt.
До слова, німецький оборонний концерн Rheinmetall висловив готовність забезпечити озброєнням міжнародну миротворчу місію в Україні після завершення війни.
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