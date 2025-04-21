Росія запустила дрони по Україні, гучна заява Трампа: головне за ніч

Станом на 05:45 більшість областей України перебувають під загрозою ударних дронів

Росіяни запустили дрони по Україні, Зеленському доповідав Сирський, Трамп зробив гучну заяву про угоду України та Росії, тривожна ніч у російському Омську, «великоднє перемир'я» Путіна закінчилось, вибух у Харкові.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 21 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Україною поширилась повітряна тривога через російські БпЛА

У ніч на 21 квітня 2025 року Росія запустила дрони по Україні. Тривогу оголошено й досі в низці областей.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, ворожі БпЛА були зафіксовані в таких регіонах:​

Чернігівська область: дрони рухалися на південний захід у напрямку Київщини та Полтавщини.

Сумська область: БпЛА прямували на південний захід у бік Полтавщини.

Харківська область: дрони рухалися в напрямку Полтавської та Дніпропетровської областей.

Дніпропетровська область: зафіксовано дрони південніше Павлограда з довільною траєкторією.

Запорізька область: нові групи БпЛА рухалися на північний захід у напрямку Дніпропетровщини

Наразі повітряна тривога оголошена й у Києві.

Доповідь Сирського президенту

Глава української держави заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Загальна кількість порушень російською армією російської ж обіцянки тиші за цю добу становить 2935 разів станом на 00:00 21 квітня.

Найбільше обстрілів і штурмових дій відбулося на Покровському напрямку. На Курському напрямку також не поширилася російська обіцянка повної тиші.

відбулося 96 російських штурмових дій;

1882 разів РФ обстріляла українські позиції (з них 812 з важкого озброєння);

понад 950 разів росіяни використовували FPV-дрони.

«Цього дня Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами. Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова», – підсумував президент.

Гучна заява Трампа

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання щодо можливої угоди України та Росії.

Трамп заявив, що він сподівається, що Україна та Росія «укладуть угоду» вже цього тижня.

«Сподіваюся, Росія і Україна досягнуть угоди на цьому тижні. Тоді обидві сторони почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і зароблять статки. Після цього обидві країни почнуть вести великий бізнес зі США, які процвітають, та зароблять статки», – написав Трамп.

Тривожна ніч в Омську

Ніч на 20 квітня стала неспокійною для мешканців Октябрського округу російського міста Омськ. У частині міста протягом години шість разів вмикалась тривожна сирена.

Один із мешканців звернувся на екстрену лінію 112, де йому повідомили, що спрацювала сигналізація на заводі залізобетонних виробів.

Журналіст місцевого видання також намагався отримати коментар, але почув лише коротку відповідь: «Не хвилюйтеся, це технічна несправність. Працюємо над вирішенням».

Що сталося насправді наразі невідомо, але ніч у Омську видалась тривожною.

Вибух у Харкові

Ввечері 20 квітня в одній з квартир міста Харків стався вибух. Внаслідок вибуху виникла пожежа. Горіли кімнати двох квартир та тамбур.

Рятувальники евакуювали 15 мешканців – серед них п'ятеро дітей. До гасіння залучалось 25 рятувальників та шість одиниць техніки. Причина займання встановлюється.

13 людей звернулися до медиків через ймовірний вибух на вулиці Біблика у Харкові.

10 людей звернулись до медиків з легкими опіками, отруєнням чадом, гострою реакцією на стрес. Ще троє з отруєнням чадом госпіталізовані, стан не тяжкий. 15 людей врятували з верхніх поверхів, куди підіймався дим – з них пʼятеро діти.

О 00:00 21 квітня «великоднє перемир’я» диктатора Путіна закінчилось. «Главком» опублікував хронологію подій, щоб нагадати, як усе відбувалось.