Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року
Ситуація на фронті 1 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районі Торецька

Окупанти завдали одного ракетного та 73 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 118 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження близько 650 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку 

Наші війська відбивали шість атак противника в районі Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник провів дев’ять штурмів позицій наших оборонців в бік Піщаного, Нової Кругляківки, Петропавлівки та неподалік Загризового, Степової Новоселівки. Українські захисники зупинили вже сім ворожих атак, два бої ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року фото 2

На Краматорському напрямку

Зафіксовано сім бойових зіткнень, ворог атакував в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 26 разів атакували позиції українців поблизу Надії, Діброви, Колодязів, в напрямках Нового, Серебрянки, Торського, Зеленої Долини і Новомихайлівки. До цього часу незавершеними залишаються шість боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Росіяни 14 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районі Торецька. На даний час триває один бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 56 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Калинове, Удачне, Зелене, Шевченко, Котлине, Сергіївка, Новосергіївка, Новоолександрівка, Успенівка, Срібне, Котлярівка, Богданівка, Андріївка, Олексіївка та в напрямках Троїцького та Горіхового.

Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Удачне, Зоря, Новопідгорне, Райполе, Запоріжжя та Новоукраїнка.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Дніпроенергії та в напрямку Розливу. Наші оборонці вже успішно зупинили п’ять атак противника, точаться бої у чотирьох локаціях. Авіаударів зазнали Новопавлівка, Багатир, Одрадне та Веселе.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року фото 7

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 26 атак російських загарбників, три боєзіткнення тривають. Крім цього, ворог завдав 24 авіаційних ударів із застосуванням 36 керованих бомб, а також здійснив 211 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року фото 8

Нагадаємо, триває 1133-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб ворог росіяни Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В середині серпня 2024 року українські військові випустили ракети Atacms по Кримському мосту, але він встояв
NYT: Україна таємно провела невдалу третю атаку на Кримський міст
30 березня, 15:56
Головні новини ночі проти 18 березня
Ізраїль відновив вогонь у секторі Гази, авіакатастрофа у Гондурасі: головне за ніч
18 березня, 06:07
«Крим став першою окупованою територією України через агресію Росії та мовчазний дозвіл світової спільноти», – зазначає команда Strichka
Крим – це Україна! За кордоном пройде масштабна акція до річниці незаконної анексії півострова
17 березня, 13:22
Після втрати контролю над акваторією Чорного моря окупанти вирішили заховати корабель
Росіяни ховають свої кораблі у бухті Севастополя від українських ударів
15 березня, 10:44
На рахунку роти – тисячі знищених цілей, як великих, так і малих, і ця цифра зростає щодня
Українські бійці знищують окупантів завдяки нестандартним інженерним рішенням (відео)
13 березня, 21:27
У січні 2025 року Нейт Венс звільнився зі служби, але хоче продовжувати допомагати Україні й надалі
Брат віцепрезидента США Джей Ді Венса воював за Україну
9 березня, 22:44
На місці працюють рятувальники
Удар по цивільному підприємству в Богодухові: з’явилися фото
8 березня, 09:33
Воїни ЗСУ вдарили по російському полігону на Херсонщині (відео)
Воїни ЗСУ вдарили по російському полігону на Херсонщині (відео)
4 березня, 22:40
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року
Зеленський підбив підсумки зустрічі з представниками Європарламенту та країн-партнерів
Зеленський підбив підсумки зустрічі з представниками Європарламенту та країн-партнерів
ЄС з 2027 року визнаватиме українські електронні підписи і печатки
ЄС з 2027 року визнаватиме українські електронні підписи і печатки
Вирок Марін Ле Пен, нова допомога від Заходу. Головне за 31 березня
Вирок Марін Ле Пен, нова допомога від Заходу. Головне за 31 березня
Графік подачі води зʼявиться по всій Україні? Нардеп забив на сполох
Графік подачі води зʼявиться по всій Україні? Нардеп забив на сполох
У Криму невідомі спалили могилу російського пропагандиста
У Криму невідомі спалили могилу російського пропагандиста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 березня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 березня 2025
29K
«Туреччина – не Мальдіви». Захист Крупи виправдав поїздку своєї клієнтки за кордон під час війни
26K
«Іво, усіх грошей не заробиш». Автор головних хітів Бобула образився на співака
25K
На Україну суне похолодання: коли очікувати і скільки триватиме
20K
Смерть у прямому ефірі: російський чиновник пішов з життя під час гри у хокей

Новини

1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua