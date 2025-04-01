Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районі Торецька

Окупанти завдали одного ракетного та 73 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 118 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження близько 650 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку

Наші війська відбивали шість атак противника в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку

Противник провів дев’ять штурмів позицій наших оборонців в бік Піщаного, Нової Кругляківки, Петропавлівки та неподалік Загризового, Степової Новоселівки. Українські захисники зупинили вже сім ворожих атак, два бої ще тривають.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано сім бойових зіткнень, ворог атакував в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 26 разів атакували позиції українців поблизу Надії, Діброви, Колодязів, в напрямках Нового, Серебрянки, Торського, Зеленої Долини і Новомихайлівки. До цього часу незавершеними залишаються шість боєзіткнень.

На Торецькому напрямку

Росіяни 14 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районі Торецька. На даний час триває один бій.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 56 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Калинове, Удачне, Зелене, Шевченко, Котлине, Сергіївка, Новосергіївка, Новоолександрівка, Успенівка, Срібне, Котлярівка, Богданівка, Андріївка, Олексіївка та в напрямках Троїцького та Горіхового.

Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Удачне, Зоря, Новопідгорне, Райполе, Запоріжжя та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Дніпроенергії та в напрямку Розливу. Наші оборонці вже успішно зупинили п’ять атак противника, точаться бої у чотирьох локаціях. Авіаударів зазнали Новопавлівка, Багатир, Одрадне та Веселе.

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 26 атак російських загарбників, три боєзіткнення тривають. Крім цього, ворог завдав 24 авіаційних ударів із застосуванням 36 керованих бомб, а також здійснив 211 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1133-й день повномасштабної війни в Україні.