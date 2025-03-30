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Втрати ворога станом на 30 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Втрати ворога станом на 30 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Триває 1131-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1510 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 30 березня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 30 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 30 березня втратила:

  • особового складу ‒ близько 914000 (+1510) осіб,
  • танків ‒ 10492 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21816 (+20) од,
  • артилерійських систем – 25507 (+56) од,
  • РСЗВ – 1347 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1122 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 31345 (+111),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 42528 (+130) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3787 (+0)
Втрати ворога у війні станом на 30 березня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 30 березня 2025 року
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 30 березня

  • В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет «Калібр»,  загальним залпом до 8 ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет «Калібр»,  загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 2 судна, з них 1 судно продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря  4 суден, з них  жодне не продовжило рух з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 30 березня 2025 року
Активність флоту окупантів станом на 30 березня 2025 року
ВМС ЗСУ

Нині триває 1131-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

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