Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1530 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 18 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 18 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 18 квітня втратила:
- особового складу – близько 938970 (+1530) осіб,
- танків – 10662 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 22257 (+40) од,
- артилерійських систем – 26530 (+88) од,
- РСЗВ – 1367 (+1) од,
- засоби ППО – 1136 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33065 (+140),
- крилаті ракети – 3145 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44954 (+312) од,
- спеціальна техніка – 3858 (+51).
Активність флоту окупантів станом на 18 квітня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – одне судно, яке продовжило рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1150-й день повномасштабної війни в Україні.
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