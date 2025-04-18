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Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку року втратила в Україні 22257 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1530 окупантів 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 18 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 18 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 18 квітня втратила:

  • особового складу – близько 938970 (+1530) осіб,
  • танків – 10662 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 22257 (+40) од,
  • артилерійських систем – 26530 (+88) од,
  • РСЗВ – 1367 (+1) од,
  • засоби ППО – 1136 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 33065 (+140),
  • крилаті ракети – 3145 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 44954 (+312) од,
  • спеціальна техніка – 3858 (+51).
Втрати окупантів станом на ранок 18 квітня
Втрати окупантів станом на ранок 18 квітня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 18 квітня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – одне судно, яке продовжило рух з протоки Босфор. 
Активність ворожого флоту станом на ранок 18 квітня
Активність ворожого флоту станом на ранок 18 квітня
ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1150-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти втрати росія ЗСУ війна

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