Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

фото з відкритих джерел

РФ з початку року втратила в Україні 22257 бойових броньованих машин

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1530 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 18 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 18 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 18 квітня втратила:

особового складу – близько 938970 (+1530) осіб,

танків – 10662 (+8) од,

бойових броньованих машин – 22257 (+40) од,

артилерійських систем – 26530 (+88) од,

РСЗВ – 1367 (+1) од,

засоби ППО – 1136 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33065 (+140),

крилаті ракети – 3145 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 44954 (+312) од,

спеціальна техніка – 3858 (+51).

Втрати окупантів станом на ранок 18 квітня Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 18 квітня

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

В Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – шість суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – одне судно, яке продовжило рух з протоки Босфор.

Активність ворожого флоту станом на ранок 18 квітня ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1150-й день повномасштабної війни в Україні.