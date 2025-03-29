Білецький висловився про закінчення війни

«Це наш дім, це наша земля, іншої в нас просто немає», – каже командувач 3-го штурмового корпусу ЗСУ

Сьогодні Україна та її громадяни борються за виживання. Є тисяча способів, як зробити свій вклад в цю війну. Як інформує «Главком», про це заявив командувач 3-го штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький в інтерв’ю «Армія TV».

«Наразі стоїть питання не Донецької області, не геополітичних розкладів, не особистих амбіцій якихось політиків і так далі. Стоїть питання про виживання всієї країни», – констатував він.

Якщо ми втратимо нашу державу, наголошує Білецький, будь-де ми будемо гостями.

«Це наш дім, це наша земля, іншої в нас просто немає. Можна поїхати, емігрувати і так далі, але ти завжди будеш тим, хто живе в приймах, за великим рахунком. Пам'ятайте про те, що це війна за виживання, що її не вигадали, як у нас люблять казати, рекси війни, мілітарісти, влада, ще хтось», – стверджує він.

Військовий наголошує: не всіх призивають на фронт і не всі повинні насправді йти.

«Знайдіть свій шлях. Якщо ж ви розумієте, що вас призвуть і так далі, пожалійте в першу чергу своє життя, рідних і так далі. Не полініться, є тисячі курсів. У нас є школа наземних роботизованих комплексів, школа ФПВ, медичні курси, купа такмеду, тиждень штурмовика, якщо цікаво, ще купа снайпінга. Курсів зараз тисячі. Почніть зараз, знайдіть ці вихідні, почитайте літературу», – завершив командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ.

Нагадаємо, війська Російської Федерації готуються розпочати новий наступ вже найближчими тижнями. Кремль прагне максимізувати тиск на Україну та посилити свою переговорну позицію на переговорах про припинення вогню.

Також Російська Федерація не прорвала український кордон в Сумській області. Ворог використовує малі штурмові групи, однак ЗСУ дають відсіч.