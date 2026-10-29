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Рада закликала світ заблокувати нову Держдуму Росії: що пропонує Україна

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Рада закликала світ заблокувати нову Держдуму Росії: що пропонує Україна
Депутати проголосували за відповідне звернення до міжнародних інституцій
фото: Руслан Стефанчук

Український парламент вимагає не визнавати результати голосування та не допускати російських депутатів до міжнародних парламентських організацій

Верховна Рада закликала міжнародну спільноту не визнавати результати виборів до Державної думи Росії дев’ятого скликання, а також легітимність нового складу парламенту та повноваження його депутатів. Окремо Україна пропонує не допускати російських парламентарів до роботи міжнародних парламентських організацій та асамблей. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, пише «Главком».

Відповідне звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ, а також глав держав, парламентів і урядів інших країн ухвалила Верховна Рада.

За словами Стефанчука, так звані вибори до Держдуми, які відбувалися 18-20 вересня 2026 року, супроводжувалися системними обмеженнями політичних прав і свобод. Крім того, Росія проводила голосування на тимчасово окупованих українських територіях, що Україна розцінює як грубе порушення свого суверенітету й територіальної цілісності.

Український парламент закликає партнерів не визнавати результати цього голосування та не надавати новій Держдумі міжнародної легітимності. Зокрема, йдеться про недопущення її депутатів до міжнародних парламентських організацій як представників, які, за позицією України, не мають належного демократичного мандата.

«Це питання не лише політичної легітимності. Це питання поваги до міжнародного права та неприпустимості легалізації російської окупації», – наголосив Стефанчук.

Він також підкреслив, що проведення Росією виборів не може змінити статус тимчасово окупованих українських територій.

«Крим, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя та Херсонщина – це Україна», – заявив голова Верховної Ради.

Таким чином, Україна закликає міжнародних партнерів не визнавати новий склад російського парламенту та обмежити його участь у міжнародній парламентській діяльності.

Варто нагадати, що українські експерти розробили план, який може поставити під сумнів законність перебування Росії в Організації Об’єднаних Націй та її статус постійного члена Ради Безпеки. Ініціатива ґрунтується на аргументі, що після розпаду СРСР Російська Федерація мала пройти повноцінну процедуру вступу до ООН, а не просто перебрати місце Радянського Союзу. 

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Теги: Руслан Стефанчук Верховна Рада росія війна вибори в Росії

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