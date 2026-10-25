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Мерц висунув гучні звинувачення на адресу Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Мерц висунув гучні звинувачення на адресу Росії
Особливу увагу Мерц звернув на дії Росії, назвавши загрозу з її боку масштабною
фото: DPA

Канцлер Німеччини заявив про постійні загрози з боку іноземних держав і внутрішніх екстремістів

Росія щодня намагається дестабілізувати Німеччину та становить серйозну загрозу для безпеки країни. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю Deutsche Welle, пише «Главком».

За словами глави німецького уряду, країна постійно стикається із загрозами як з боку екстремістських політичних сил усередині держави, так і з боку іноземних противників. Особливу увагу Мерц звернув на дії Росії, назвавши загрозу з її боку масштабною.

«Росія щодня намагається дестабілізувати Німеччину», – наголосив канцлер.

Мерц також порушив питання про те, як Німеччині та її союзникам захистити свободу й безпеку в Європі в умовах зростання зовнішніх і внутрішніх загроз.

«Як нам захистити нашу свободу та нашу безпеку в Європі перед обличчям зростаючих загроз з боку екстремістів усередині країни та іноземних держав з-за кордону?» – заявив він.

Мерц наголосив на необхідності реагувати на загрози, які, за його словами, постають перед Німеччиною та Європою.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль виступив із вимогою скасувати обмеження швидкості супутникового зв'язку Starlink в Україні. Німецький дипломат наголосив, що Берлін фінансує частину відповідного обладнання, а тому очікує його повноцінної роботи.

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Теги: Фридрих Мерц росія війна гібридна війна

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