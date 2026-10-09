Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білорусь пригрозила Україні відповіддю після атаки під Брянськом

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Білорусь пригрозила Україні відповіддю після атаки під Брянськом
Мінськ стверджує, що належність вантажівки до Білорусі була очевидною
фото: соцмережі (ілюстративне)

Мінськ вручив Києву ноту протесту через поранення білоруски в Росії

Білорусь залишає за собою право на «адекватні заходи реагування» проти України після атаки безпілотника на вантажівку в Брянській області Росії. Унаслідок інциденту тяжко постраждала громадянка Білорусі. Мінськ звинуватив Київ у навмисному ударі та викликав українського дипломата. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Руслан Варанков, повідомляє «Главком» з посиланням на білоруське державне агентство «Белта».

За даними білоруської сторони, атака сталася 8 жовтня. Безпілотник нібито влучив у вантажний автомобіль із білоруською реєстрацією, який перебував на території Брянської області РФ.

Унаслідок вибуху громадянка Білорусі дістала тяжкі поранення. Жінку госпіталізували, їй провели хірургічну операцію, яка передбачала ампутацію кінцівок.

Після інциденту Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах України Івана Новицького та вручило йому ноту протесту.

У Мінську стверджують, що належність вантажівки до Білорусі була очевидною, і саме тому розцінюють атаку як навмисну дію української сторони.

«Українську сторону застережено від повторення подібних дій. Наголошено, що відповідальність за їхні наслідки повністю лягає на владу України. Білорусь зберігає за собою право на адекватні заходи реагування», – заявив Варанков.

Білоруська сторона також закликала Україну припинити дії, які, за твердженням Мінська, призводять до ескалації ситуації.

Водночас заяви білоруського МЗС відображають позицію Мінська. У повідомленні не наведено доказів того, що атаку здійснила Україна і чи здійснила її навмисно.

Нагадаємо, раніше Державна прикордонна служба України заявляла, що під час російських атак на українську територію Білорусь надавала допомогу російським військам, зокрема використовуючи ретранслятори для посилення сигналу та наведення російських безпілотників.

Читайте також:

Теги: Білорусь Україна росія війна обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Главком» звернувся за коментарем до МОК, але організація не надала відповіді
МОК відмовляється коментувати скандальний лист Ковентрі міністру спорту РФ Дегтярьову
6 жовтня, 10:55
У США думають, що завершення угоди щодо Лукойлу» є фактором у мирних переговорах щодо України
NYT: Угода щодо російського енергетичного гіганта переплітається з війною в Україні
5 жовтня, 02:45
У Голосіївському районі зафіксоване влучання БпЛА у приватний двоповерховий житловий будинок
Нічна атака на столицю: постраждало четверо людей (фото)
28 вересня, 07:19
В Україні через російські обстріли постраждало 88 стадіонів
У Харкові внаслідок російського обстрілу постраждав стадіон (фото)
27 вересня, 14:52
Попри суворі прогнози щодо дій ворога, командир наголосив, що Україна має всі шанси вистояти та перемогти
Командир спецпідрозділу воєнної розвідки засмутив прогнозом щодо перебігу війни
26 вересня, 20:15
Псевдовибори на тимчасово окупованій території Херсонщини, вересень 2026 року
«Вибори» на окупованих територіях. Україна ввела санкції проти 44 осіб
26 вересня, 12:12
Атаки по енергетичній інфраструктурі створюють додаткові ризики для стабільності енергопостачання столиці країни-агресора
Москва готується до блекауту? Окупанти терміново укріплюють ТЕЦ (фото)
21 вересня, 15:08
Іван Плющ (ліворуч) і майбутній президент України Леонід Кравчук у президії Верховної Ради
85 років від дня народження Івана Плюща. Моя історія
11 вересня, 19:13
Окремо заборонено призначати протимікробні препарати на вимогу пацієнта
Україна змінила правила призначення антибіотиків: що треба знати пацієнтам
10 вересня, 15:03

Політика

Греція не передасть Україні 200 ракет для Patriot, яким уже 23 роки – The Telegraph
Греція не передасть Україні 200 ракет для Patriot, яким уже 23 роки – The Telegraph
Кремль звернувся до росіян на тлі затримання пропагандиста Звінчука
Кремль звернувся до росіян на тлі затримання пропагандиста Звінчука
У російських дронах, які залетіли до Польщі, знайшли польські SIM-картки – ЗМІ
У російських дронах, які залетіли до Польщі, знайшли польські SIM-картки – ЗМІ
Білорусь пригрозила Україні відповіддю після атаки під Брянськом
Білорусь пригрозила Україні відповіддю після атаки під Брянськом
Опозиція Південної Кореї засудила конфлікт з Україною
Опозиція Південної Кореї засудила конфлікт з Україною
Орбан розповів, хто стояв за затриманням українських інкасаторів
Орбан розповів, хто стояв за затриманням українських інкасаторів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
129K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
101K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
81K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
72K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua