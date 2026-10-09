Білорусь пригрозила Україні відповіддю після атаки під Брянськом

Мінськ стверджує, що належність вантажівки до Білорусі була очевидною

Мінськ вручив Києву ноту протесту через поранення білоруски в Росії

Білорусь залишає за собою право на «адекватні заходи реагування» проти України після атаки безпілотника на вантажівку в Брянській області Росії. Унаслідок інциденту тяжко постраждала громадянка Білорусі. Мінськ звинуватив Київ у навмисному ударі та викликав українського дипломата. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Руслан Варанков, повідомляє «Главком» з посиланням на білоруське державне агентство «Белта».

За даними білоруської сторони, атака сталася 8 жовтня. Безпілотник нібито влучив у вантажний автомобіль із білоруською реєстрацією, який перебував на території Брянської області РФ.

Унаслідок вибуху громадянка Білорусі дістала тяжкі поранення. Жінку госпіталізували, їй провели хірургічну операцію, яка передбачала ампутацію кінцівок.

Після інциденту Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах України Івана Новицького та вручило йому ноту протесту.

У Мінську стверджують, що належність вантажівки до Білорусі була очевидною, і саме тому розцінюють атаку як навмисну дію української сторони.

«Українську сторону застережено від повторення подібних дій. Наголошено, що відповідальність за їхні наслідки повністю лягає на владу України. Білорусь зберігає за собою право на адекватні заходи реагування», – заявив Варанков.

Білоруська сторона також закликала Україну припинити дії, які, за твердженням Мінська, призводять до ескалації ситуації.

Водночас заяви білоруського МЗС відображають позицію Мінська. У повідомленні не наведено доказів того, що атаку здійснила Україна і чи здійснила її навмисно.

Нагадаємо, раніше Державна прикордонна служба України заявляла, що під час російських атак на українську територію Білорусь надавала допомогу російським військам, зокрема використовуючи ретранслятори для посилення сигналу та наведення російських безпілотників.