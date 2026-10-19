США не погоджують передачу Україні ракет Patriot, за які заплатили союзники – ЗМІ

Ситуація з постачанням ракет загострилася через розбіжності між Києвом і адміністрацією президента США Дональда Трампа

Київ побоюється, що затримка постачання перехоплювачів пов’язана з тиском Вашингтона через українські удари по російській нафтовій інфраструктурі

Міністр оборони США Піт Гегсет досі не погодив передачу Україні значної партії ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, за які вже заплатили союзники Києва. Українські посадовці побоюються, що Вашингтон навмисно затримує постачання, намагаючись змусити Україну припинити удари по російській нафтовій інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані видання The Kyiv Independent.

За інформацією видання, один високопосадовець України та двоє українських військових на умовах анонімності заявили, що Гегсет не підписує документи, необхідні для передачі ракет. Один із посадовців наголосив, що боєприпаси вже оплачені країнами-партнерами.

Президент Володимир Зеленський 19 жовтня також повідомив про затримки з постачанням окремих критично важливих видів озброєння. За його словами, деякі політичні домовленості не виконуються на робочому рівні.

Українські військові використовують системи Patriot для перехоплення російських балістичних ракет, які становлять серйозну загрозу для міст і критичної інфраструктури. Через регулярні російські удари запаси перехоплювачів мають особливе значення для захисту українського неба.

Одним із ключових каналів постачання є програма PURL, у межах якої країни НАТО фінансують закупівлю американського озброєння для України. Представник Альянсу запевнив The Kyiv Independent, що постачання через цю програму тривають, зокрема йдеться про засоби протиповітряної оборони. Водночас інший представник НАТО визнав, що окремі поставки можуть затримуватися, але назвав політичні причини малоймовірними.

Американський урядовець, якого цитує видання, заперечив твердження української сторони про навмисне блокування постачання. У Пентагоні на запит журналістів на момент публікації не відповіли.

Ситуація загострилася через розбіжності між Києвом і адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо українських атак на російські нафтопереробні заводи. Трамп критикував ці удари, пов’язуючи їх із подорожчанням пального, тоді як українська сторона наголошує на необхідності послаблювати російські воєнні спроможності.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський заявив про затримки постачання Україні окремих видів озброєння зі Сполучених Штатів. За його словами, попри досягнуті політичні домовленості, частину з них не реалізували на робочому рівні, а постачання деяких критично важливих засобів відтермінували в Міністерстві війни США.