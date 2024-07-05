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Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2024 року
Відбулося 130 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ситуація на Торецькому напрямку наразі напружена

Протягом доби противник завдав по території України один ракетний удар, 38 авіаударів із застосуванням 76 КАБів, також задіяв 473 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 130 бойових зіткнень. Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіше було на Покровському і Торецькому напрямках. Сили оборони продовжують завдавати ворогу ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

На Харківському напрямку

Окупанти впродовж дня за підтримки авіації здійснили 18 атак поблизу Сотницького Козачка, Глибокого, Липців та Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили 14 штурмових дій противника, ще чотири боєзіткнення на даний час тривають.

За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 128 окупантів загиблими та пораненими, знищено одну артилерійську систему, два танки, шість ББМ та шість автомобілів. Крім того, уражено 43 укриття особового складу та одне місце зберігання боєприпасів.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував позиції українських військових чотири рази у районах Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки. Успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 14 разів намагалися просунутися поблизу Греківки, Макіївки та Тернів. Захисники України відбили 13 атак ворога, ще один бій триває поблизу Невського.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Ворог вісім разів здійснив атакувальні дії в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. Чотири атаки не мали успіху, ще чотири тривають.

На Краматорському напрямку

Окупанти здійснили 14 штурмових дій в районах Калинівки, Григорівки та Кліщіївки. Одинадцять атак для ворога завершилися безуспішно, триває три боєзіткнення. Обстановка під контролем підрозділів Сил оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Ситуація напружена. Окупанти 18 разів безуспішно атакували поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку

Зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткненнь зросла до 33. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Прогреса, Лозуватського, Новоселівки Першої, Євгенівки та Яснобродівки.

Нашими воїнами відбито 23 ворожі атаки, 10 бойових зіткнень ще продовжуються. Попередні втрати агресора тут склали 234 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено один танк та одну бойову броньовану машину.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 10 бойових зіткнень. Окупанти намагалися безуспішно просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Невельське та Парасковіївка. Дев’ять атак відбито, ще одна триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

За сьогодні агресор сім разів штурмував наш передній край оборони в районах Водяного та Макарівки. Українські воїни зупинили шість ворожих атак, ще одна атака триває.

На Оріхівському напрямку

Відбулося дві атаки ворога в районах Малої Токмачки та Роботиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Дві спроби ворога захопити позиції наших воїнів в районі Кринок зазнали невдачі.

Нагадаємо, триває 863-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб озброєння втрати ворог

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