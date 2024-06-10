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Росія скинула три керовані авіабомби на Харків: з'явилися фото наслідків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія скинула три керовані авіабомби на Харків: з'явилися фото наслідків
Росіяни пошкодили своїм ударом 70 гаражів та 22 автівки
фото: Telegram/Олег Синєгубов

Унаслідок російського удару відомо про вісьмох постраждалих

Російські загарбники здійснили черговий акт російського терору. Окупанти випустили керовані авіабомби по Харкову. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами посадовця, внаслідок російського удару наразі відомо про вісьмох постраждалих.

«Загалом внаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова вісім людей постраждали: п’ять чоловіків та три жінки», – зазначив він.

Синєгубов також наголосив, що росіяни пошкодили своїм ударом 70 гаражів та 22 автівки.

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Окупанти випустили керовані авіабомби по Харкову
фото: Telegram/Олег Синєгубов

«Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації», – каже голова ОВА.

Нагадаємо, Україна стабілізувала ситуацію на Харківському напрямку після того, як місяць тому Москва розпочала наступ. Це сталося завдяки більшій кількості озброєння і дозволу використовувати його для ураження позицій на території Росії. Але сили Києва розтягнуті в інших місцях вздовж лінії фронту довжиною 1000 км і беззахисні перед смертоносними російськими авіаційними бомбами.

До слова, армія Росії щодня атакує Харків ракетами та безпілотниками. На околиці міста зберігають тисячі уламків зброї, випущеної окупантами від початку повномасштабної війни. Кожна з них коштувала країні-агресорці $3-7 млн.

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Теги: Харків окупанти війна Олег Синєгубов

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