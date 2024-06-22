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90 тисяч росіян готувалися до нового вторгнення в Україну: що їх зупинило

Надія Карбунар
glavcom.ua
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90 тисяч росіян готувалися до нового вторгнення в Україну: що їх зупинило
ЗСУ знищили окупантів за допомогою Himars
фото з відкритих джерел

Дозвіл від США на застосування зброї дав українським силам стабілізувати лінію фронту на Харківщині

Перед тим, як США надали дозвіл на використання їхньої зброї на території РФ, щонайменше 90 тисяч російських військових готувалися до нового наступу на Україну. Західне озброєння дало змогу знищити цілі колони російських військ. Про це пише Associated Press із посиланням на першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка та інших українських військових.

За словами Гаврилюка, 90-тисячне російське угруповання перебувало в глибині російської території, готуючись до нового наступу на Україну. У перші ж дні, коли ж Україна отримала дозвіл від США на використання їхньої зброї по території Росії, українські військовим вдалося знищити цілі колони російських військ уздовж кордону, які чекали наказу на вторгнення.

Командир артилерії в Харківській області з позивним Гефест сказав журналістам AP, що тоді американські артилерійські установки Himars «не мовчали цілий день».

Агентство також пише, що дозвіл від США на застосування зброї дав українським силам стабілізувати лінію фронту на Харківщині, однак українські військові й посадовці наполягають на тому, щоб отримати дозвіл на удари за допомогою Atacms на відстань понад 100 кілометрів (62 милі).

Раніше двоє українських чиновників у коментарі для Washington Post казали, що американці дали зелене світло для ударів на відстань не більш ніж 100 км від кордону з Росією.

Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ ліквідували російського комбата та майже весь його батальйон. 

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Теги: військові Україна озброєння

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