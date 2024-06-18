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Костянтин Машовець Координатор групи «Информационное сопротивление»

Огляд бойових дій. Що готує противник на Покровському напрямку?

glavcom.ua
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Россияни планують прорив на Покровському напрямку
фото з відкритих джерел

Покровський напрямок, на даний момент, є для ворога найбільш «перспективним» напрямком

Огляд, сьогодні про найбільш актуальний операційний напрямок – Покровський.

1. Спочатку про зміни загальної ситуації у смузі дії ворожого угрупування військ (УВ) «Центр», яке діє на цьому напрямку:

  • Протягом крайніх 3-х діб противник докладав свої головні зусилля на цьому напрямку у районі села Сокіл та північніше нього, у напрямку на села Прогрес та Лозуватське.
  • Окрім цього, він продовжує розширяти своє вклинення по дирекції Очеретине – Новоолександрівка (йому вдалося збільшити територію під своїм контролем північніше Новоолександрівки).
  • Також, противник продовжує «спрямляти» флангові «виступи» у районі північніше села Уманське та у районі села Архангельске.

2. Тепер більш детально, про сенс та зміст дій противника.

Стає все більш очевидним той факт, що командування УВ «Північ» намагається максимально швидко витіснити наші передові підрозділи за річку Вовча на ділянці між Прогрес та Яснобродівка, а також протиснутись своїми передовими підрозділами максимально «глибоко» у північно-західному напрямку, у бік села Воздвиженка. Й це, ймовірно, є його найближчим завданням на оперативно-тактичному рівні.

По суті, перше його частину виконують чотири мотострілецькі бригади (омсбр) противника – 55-а, 74-а, 15-а та 114-а омсбр, підсилені, як мінімум 2 полками зі складу 90-ї танкової дивізії (тд) – 239-м танковим (тп) та 228-м мотострілецьким (мсп). Другу – 30-а, 35-а омсбр та частина сил 27-ї мотострілецької дивізії (мсд). На крайньому правому фланзі вклинення противника на Покровському напрямку, у бік Калинове та Стара Миколаївка діє 132-а омсбр зі складу 1-го АК.

На даний момент, безпосередньо у наступі противника задіяні головні сили обох загальновійськових армій (ЗВА) УВ «Центр» – 2-ї та 41-ї ЗВА, а також, як мінімум, половина 90-ї танкової дивізії (тд) окружного підпорядкування. Ну й, принаймні, дві окремих мотострілецьких бригади 1-го армійського корпусу (АК) 8-ї ЗВА Південного воєнного округу (Півд.ОК).

Це без врахування цілого ряду формувань штибу «окремих стрілецьких полків», «добровольчих батальйонів» «Барс» та інших «територіально-мобілізаційних» підрозділів.

У резерві УВ «Центр» перебуває, як мінімум:

  • одна мотострілецька бригада;
  • два мотострілецьких полки;
  • до чотирьох батальйонів різного «формату» – резервних, «Барс», добровольчих й т.д.

Всього, війська (сили) УВ «Центр» нараховують близько 87 тисяч «тушок», з яких безпосередньо на Покровському напрямку розгорнуто не менше 68-70 тисяч. Інформація за кількістю та обсягам основних зразків та типів озброєння та військової техніки (ОВТ), які має у своєму розпорядженні на цьому напрямку противник, достатньо, скажімо так – контрверсійна, але за моїми даними – десь така:

  • Танків – приблизно до 365-и одиниць, з них безпосередньо на Покровському напрямку – приблизно, до 310-320 одиниць, десь до чверті – ремонт, відновлення.
  • Бойових броньованих машин (ББМ), включно із броньованими тягачами типу МТ-ЛБ та бронеавтомобілями – 863-865 одиниць, з них 2\3-х – саме на Покровському напрямку. Це притому, що протягом крайнього місяця частини та з'єднання обох ЗВА, які діють на цьому напрямку, отримали у якості поповнення ОВТ не менше як по 2 батальйонних комплекти ББМ (від 55-и до 65-и одиниць кожна).
  • Артилерійських систем (АС), починаючи з калібру 100-мм, включно із 120-мм мінометами, приблизно – до 760-770 одиниць.
  • Реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – до 210-и одиниць.
  • «В інтересах» УВ «Центр» діє до 2-х зведених тактичних груп (ТГр) ракетних військ, які мають на озброєнні до 8-и пускових установок (ПУ) оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК).

3. У цьому контексті, звертає на себе увагу наявність у командування УВ «Центр» достатньо потужного резервного компонента (як мінімум, одна мотострілецька бригада, яка поки «доформовується» + два мотострілецьких полки, це, по суті – повноцінна мотострілецька дивізія у резерві).

Що характерно, командування противника його не чіпає й на всякі «вовчанські» та «часікі» не тягне. Очевидно, воно вже здогадалося, що саме Покровський напрямок, на даний момент, є для нього найбільш «перспективним», у сенсі – «вагомий результат на літньо-осінню кампанію». Й тому, планомірно його нарощує й готується у слушний момент, а це, очевидно – прорив підготовленого рубежу оборони ЗСУ по річках Вовча, Казенний Торець та Бичок й ряду висот, які тягнуться з північно-східного напрямку на південно-західний, застосувати.

Це, звісно, не ті самі зловісні «стратегічні резерви» противника, які він нібито готує «на кінець липня», але цілком вагомо. Особливо в умовах, коли ЗСУ поки не вдається повністю зупинити противника на цьому напрямку.

Найбільш вірогідний варіант найближчих дій противника на Покровському напрямку, як на мене, виглядатиме наступним чином:

  • Противник достатньо близький до того, щоб безпосередньо приступити до боїв за найбільший вузол оборони ЗСУ східніше річки Вовча – села Новоселівка Перша (він вже просунувся вздовж південного берега тамтешнього водосховища у її бік, а також очевидно, має можливість підійти до нього з півдня, з боку села Уманське).
  • Також, варто очікувати продовження впертих атак противника по дирекції Сокіл – Євгенівка – Вовче з метою – прорватися у район села Прогрес й забезпечити, таким чином, з півночі дії своєї тактичної групи, яка, очевидно, зараз готується до боїв за Новоселівку Першу.
  • Так само, противник, ймовірно, продовжить свої спроби вийти у район села Воздвиженка, причому – як вздовж східного берега річки Казенний Торець (тобто з півдня), так й діючи з боку Новоолександрівки, вздовж дороги.

Саме ці напрямки та ділянки, у тій, скажімо так, парадигмі, яку сповідує на даний момент командування ворожого УВ «Північ» є найбільш ймовірними місцями докладання його головних зусиль. Але, я б не відкидав також можливість переносу головних зусиль противника, у певний момент, у смугу дії його 132-ї омсбр, по напрямках Калинове – Стара Миколаївка, а також Олександропіль – Суха Балка.

Однак, це, мабуть, прямо залежне від результату боїв за місто Часів Яр та глибини просування противника на Краматорському напрямку. Образно кажучи, як тільки противнику вдасться «шагнути за канал Сіверський Донець – Донбас», у напрямку Іванівське – Ступочки, або Курдюмівка – Біла Гора, так, очевидно, командування УВ «Центр» й замислиться про цей варіант.

А поки, на даний момент, ударна тактична група противника на Краматорському напрямку зав'язла у боях за місто Часів Яр, а його 1-му та 3-му армійським корпусам (АК) не вдається суттєво відсунути наші передові підрозділи з рубежу Кліщіївка – Андріївка, тому на Покровському напрямку противнику доводиться продовжувати свої спроби «наступати у порожнечу».

Але, рано чи пізно, командуванню УВ «Центр» таки доведеться зробити вибір – або продовжувати «пробиватися» безпосередньо у бік Покровська, або все ж-таки «подумати про Торецьк». Адже, одночасні активні (у сенсі, наступальні) дії цього угрупування зразу на обох цих напрямках, на даний момент, навряд чи можливі, принаймні, без кардинального нарощування чисельного та якісного складу сил УВ «Центр».

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія окупанти війна Україна озброєння наступ Часів Яр

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