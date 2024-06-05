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Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2024 року
На Лиманському напрямку за день російські війська двічі безуспішно атакували українських захисників з районів Житлівки та Кремінної
фото: Генштаб

Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Очеретиного звідки ворог намагається вклинитися в наші бойові порядки

На даний час відбулося 99 бойових зіткнень. Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам російських загарбників просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря. Не зважаючи на інтенсивний ворожий натиск, українські воїни дають бій ворогу, утримують оборонні рубежі та позиції. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Протягом доби противник завдавав по території України три ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет та 45 ударів авіацією із використанням 52 КАБів, задіяв 479 дронів-камікадзе. Разом з тим, російські агресори здійснили 2862 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку російські окупанти чотири рази, за підтримки авіації з напрямку Шебекіно з території російської федерації, намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Усі ворожі атаки були безуспішними.

За наявною інформацією, втрати агресора на даному напрямку склали 96 осіб загиблими та пораненими. Знищено один танк, чотири артилерійські системи, сім БпЛА, дев’ять автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Також п’ять автомобілів і одну артсистему було пошкоджено. Уражено 14 бліндажів і склад з боєприпасами.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2024 року фото 2
фото: deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку ворог атакував 14 разів наші позиції поблизу населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Стельмахівка та Новоєгорівка. Підрозділи Сил оборони відбили 11 наступальних дій противника. Ситуація напружена. Неподалік Степової Новоселівки, Берестового та Невського ще тривають три боєзіткнення.
На цей час на даному напрямку ворог втратив 92 окупанти вбитими та пораненими. Знищено дві бойові броньовані машини, автомобіль та БпЛА.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2024 року фото 3
фото: deepstatemap.live

На Сіверському напрямку

Також безуспішною виявилась спроба окупантів наблизитися до Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Лиманському напрямку

За день російські війська двічі безуспішно атакували українських захисників з районів Житлівки та Кремінної.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2024 року фото 4
фото: deepstatemap.live

На Краматорському напрямку

На Краматорському напрямку ситуація дещо напружена. Від початку доби агресор сім разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Калинівки, Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру. Чотири атаки відбито без успіху для противника. Ще три боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2024 року фото 5
фото: deepstatemap.live

На Покровському напрямку

Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 37 штурмових дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Очеретиного звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки.

27 атак українські захисники вже відбили, ще 10 боєзіткнень – тривають. Ситуація складна. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину нашої території.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2024 року фото 6
фото: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку

На Курахівському напрямку на цей час доби відбулося сім бойових зіткнень. Загарбники намагаються просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Водяне. Підрозділи Сил оборони відбили п’ять атак противника. Поблизу Красногорівки ще тривають два бойові зіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2024 року фото 7
фото: deepstatemap.live

На Времівському напрямку

Відбулося шість ворожих атак в районі Костянтинівки, Золотої Ниви, Урожайного та Старомайоського. Сили оборони відбили всі штурмові дії та контролюють ситуацію.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2024 року фото 8
фото: deepstatemap.live

На Оріхівському напрямку

П’ять спроб противника наблизитися до наших позицій поблизу Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки та Малих Щербаків зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2024 року фото 9
фото: deepstatemap.live

На Придніпровському напрямку

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають намірів вибити Сили оборони з позицій на лівобережній частині Дніпра. Дві спроби російських окупантів відтіснити наших захисників від Кринок зазнали невдачі.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2024 року фото 10
фото: deepstatemap.live

Українські воїни завдають російським військам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці.

Читайте також: Генштаб назвав напрямок, де ворог зазнає найбільших втрат
Теги: окупанти Генштаб машини автомобіль повітря втрати ворог

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