Росія поранила двох енергетиків під час нічної атаки (оновлено)

РФ здійснила восьмий масований комбінований удар по об’єктах енергетичної інфраструктури

У ніч на 22 червня 2024 року окупанти атакували енергетичну інфраструктуру України

Російські окупанти під час нічної атаки 22 червня поранили двох працівників на одному енергооб'єкті України. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

«Ворог знову завдав удару по енергетичній інфраструктурі. Атаковано об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. Є пошкоджене обладнання», – йдеться в повідомленні.

На одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків. Їх доставлено до лікарні.

«Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наслідки уточнюються. Триває їх ліквідація», – повідомляє Міненерго.

О 7:14 Укренерго уточнило наслідки атаки 22 червня, зазначивши, що армія РФ здійснила восьмий масований комбінований удар по об’єктах енергетичної інфраструктури.

За даними Укренерго, обладнання пошкоджено на об’єктах в Запорізькій та Львівській областях. Двоє енергетиків постраждали на Запоріжжі.

Нагадаємо, ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За словами очільника ОВА, унаслідок удару виникла пожежа.

«На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом», – додав Максим Козицький.

Перед цим моніторингові пабліки писали про проблеми зі світлом після ворожої ракетної атаки в районі Стрия Львівської області.

До слова, у ніч на 22 червня ворог атакував Івано-Франківськ. Є пошкодження житла та дитячого садка. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

«На жаль, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна. За попередньою інформацією, усі живі і здорові», – повідомив міський голова.