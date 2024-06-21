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Втрати ворога станом на 21 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 21 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 849-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1060 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 21 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 21 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 21 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 531980 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 8001 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15372 (+35) од,
  • артилерійських систем – 14106 (+54) од,
  • РСЗВ – 1106 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 861 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 2298 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19181 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2367 (+10).
Втрати ворога станом на 21 червня 2024 року
Втрати ворога станом на 21 червня 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 21 червня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
  • У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 13 суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 21 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 21 червня 2024 року
фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69. Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 21 червня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 21 червня 2024 року
фото: Командування Повітряних сил/Facebook

Нині триває 849-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2024 року 
Теги: окупанти Генштаб втрати

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