Втрати ворога станом на 21 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 849-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1060 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 21 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 21 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 21 червня втратила:

особового складу ‒ близько 531980 (+1060) осіб,

танків ‒ 8001 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 15372 (+35) од,

артилерійських систем – 14106 (+54) од,

РСЗВ – 1106 (+1) од,

засоби ППО ‒ 861 (+2) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+0),

крилаті ракети ‒ 2298 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19181 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 2367 (+10).

Втрати ворога станом на 21 червня 2024 року фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 21 червня:

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 13 суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 21 червня 2024 року фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69. Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 21 червня 2024 року фото: Командування Повітряних сил/Facebook

Нині триває 849-й день повномасштабної війни в Україні.