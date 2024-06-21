Втрати ворога станом на 21 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1060 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 21 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 21 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 21 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 531980 (+1060) осіб,
- танків ‒ 8001 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15372 (+35) од,
- артилерійських систем – 14106 (+54) од,
- РСЗВ – 1106 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 861 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+0),
- крилаті ракети ‒ 2298 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19181 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 2367 (+10).
Активність флоту окупантів станом на 21 червня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
- У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 13 суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69. Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях.
Нині триває 849-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0