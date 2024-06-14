Втрати ворога станом на 14 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 250 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 14 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 14 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 14 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 524 060 (+1 250) осіб;
- танків ‒ 7 936 (+8) од;
- бойових броньованих машин ‒ 15 234 (+26) од;
- артилерійських систем – 13 818 (+48) од;
- РСЗВ – 1 101 (+2) од;
- засоби ППО ‒ 849 (+3) од;
- літаків – 359 (+0) од;
- гелікоптерів – 326 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 097 (+22);
- крилаті ракети ‒ 2 286 (+1);
- кораблі / катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 854 (+60) од;
- спеціальна техніка ‒ 2 310 (+16)
Активність флоту окупантів станом на 14 червня:
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі дев'ять ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 11 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – три суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 14 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА типу «Shahed».
Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА, а саме:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область (РФ);
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із Криму та Краснодарського краю (рф);
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської область (РФ);
- 17 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків-Єйськ (РФ).
В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі: крилатих ракет Х-101/Х-555 і17 ударних БпЛА типу «Shahed».
До слова, у ніч на 12 червня українські війська здійснили ракетний удар по російських зенітних ракетних дивізіонах в тимчасово окупованому Криму. Удари були нанесені по одному дивізіону С-300 неподалік аеродрому Бельбек та по двох дивізіонах С-400 біля Бельбеку та Севастополя. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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