Втрати ворога станом на 14 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 842-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 250 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 14 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 14 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 14 червня втратила:

особового складу ‒ близько 524 060 (+1 250) осіб;

танків ‒ 7 936 (+8) од;

бойових броньованих машин ‒ 15 234 (+26) од;

артилерійських систем – 13 818 (+48) од;

РСЗВ – 1 101 (+2) од;

засоби ППО ‒ 849 (+3) од;

літаків – 359 (+0) од;

гелікоптерів – 326 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 097 (+22);

крилаті ракети ‒ 2 286 (+1);

кораблі / катери ‒ 28 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 854 (+60) од;

спеціальна техніка ‒ 2 310 (+16)

Активність флоту окупантів станом на 14 червня:

В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;

В Азовському морі дев'ять ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;

В Середземному морі три ворожі кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 11 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – три суден, з них два рухались з протоки Босфор.

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 14 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА типу «Shahed».

Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА, а саме:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область (РФ);

3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із Криму та Краснодарського краю (рф);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської область (РФ);

17 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків-Єйськ (РФ).

В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі: крилатих ракет Х-101/Х-555 і17 ударних БпЛА типу «Shahed».

До слова, у ніч на 12 червня українські війська здійснили ракетний удар по російських зенітних ракетних дивізіонах в тимчасово окупованому Криму. Удари були нанесені по одному дивізіону С-300 неподалік аеродрому Бельбек та по двох дивізіонах С-400 біля Бельбеку та Севастополя. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.