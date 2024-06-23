ЗСУ знищили склад «шахедів» і ліквідували інструкторів у Краснодарському краї

Атака була організована і проведена ВМС у взаємодії зі Службою безпеки України

Було ліквідовано кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків «шахедів»

Сили оборони України в ніч на 21 червня знищили місце зберігання «шахедів» і супутню інфраструктуру в Краснодарському краї РФ. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

З'явилися супутникові знімки, які підтверджують знищення об'єктів після атаки, організованої і проведеної ВМС у взаємодії зі Службою безпеки України.

Зазначається, що нові супутникові знімки підтверджують знищення місць зберігання і підготовки до застосування Shahed-136/«Герань-2», навчальних корпусів, пунктів управління і зв’язку розрахунків цих БпЛА, розташованих у Краснодарському краї.

Окрім засобів ураження, також було ліквідовано кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків «шахедів» та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки: Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони.

Як повідомлялося, у ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму.