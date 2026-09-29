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Влада Литви назвала нові погрози Росії психологічним тиском

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Влада Литви назвала нові погрози Росії психологічним тиском
Росія висунула нову погрозу країнам НАТО через Калінінград
фото: armyinform.com.ua

Москва пригрозила застосувати «весь арсенал» у разі спроб ізолювати Калінінградську область

Влада Литви відреагувала на нові погрози Росії на адресу країн НАТО через Калінінградську область. У Вільнюсі вважають заяви Москви необґрунтованими та розцінюють їх як засіб психологічного тиску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Радник президента Литви Девідас Матульоніс заявив, що литовська влада поінформована про нові погрози з боку Росії. За його словами, таким чином Москва, зокрема, намагається вплинути на підтримку України.

«Ми поінформовані про нові погрози РФ, які абсолютно необґрунтовані та розцінюються як засіб психологічного тиску. Ми рішуче засуджуємо будь-які погрози застосування сили та ескалаційну риторику. Спроби РФ змусити нас припинити або обмежити військову допомогу Україні марні. Литва продовжить всебічно та твердо підтримувати Україну», – наголосив Матульоніс.

Реакція Вільнюса пролунала після заяви посольства Росії в Бельгії. Російська сторона заявила про готовність Москви застосувати весь арсенал озброєнь у разі спроб країн НАТО ізолювати Калінінградську область від решти території РФ.

У російському посольстві також стверджують, що Північноатлантичний альянс нібито створює загрози російському флоту в Балтійському морі та моделює сценарії ізоляції Калінінградської області.

Водночас у Литві пов'язують подібну риторику Москви зі спробами тиснути на країни, які надають військову допомогу Україні. Матульоніс наголосив, що такі заяви не змусять Вільнюс відмовитися від підтримки Києва або обмежити її.

Цього року Москва вже неодноразово звинувачувала НАТО в нібито підготовці блокади або захоплення Калінінградської області. Російська сторона також регулярно порушує тему безпеки свого ексклаву на тлі посилення оборонної співпраці країн Балтійського регіону.

Нагадаємо, раніше Росія пригрозила застосуванням ядерної зброї у разі можливих військових дій Великої Британії або НАТО проти Калінінградської області. У російському посольстві заявили, що спроба блокади регіону або завдання по ньому удару нібито матиме відповідь із використанням усіх доступних Москві засобів, включно з ядерною зброєю.

Російська сторона відреагувала на публікації у британських медіа, де розглядався сценарій можливої блокади Калінінграда силами НАТО. Водночас у посольстві РФ стверджували, що Москва нібито не прагне конфронтації з Альянсом

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Теги: Литва росія ядерна зброя

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