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Джонсон відреагував на російський удар по станції Ягодин

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Джонсон відреагував на російський удар по станції Ягодин
На тлі чергової атаки британський політик закликав західних партнерів України активніше допомагати їй із протиповітряною обороною
фото з відкритих джерел

Британський політик наголосив, що російські атаки регулярно спрямовані не лише на військові об’єкти, а й на цивільну інфраструктуру

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав російську атаку на локомотив «Укрзалізниці» на станції Ягодин поблизу кордону з Польщею проявом «схибленої логіки» президента РФ Володимира Путіна. За його словами, удар по цивільній залізничній інфраструктурі є черговою хаотичною та безглуздою атакою, яких Україна зазнає щодня. Як інформує «Главком», про це Джонсон написав у соцмережі X.

«Я не знаю, яка схиблена логіка підштовхнула Путіна підірвати сьогодні вранці нерухомий український локомотив на польському кордоні», – заявив Джонсон.

Британський політик наголосив, що російські атаки регулярно спрямовані не лише на військові об’єкти, а й на цивільну інфраструктуру. За його словами, удар по залізниці є частиною тієї самої практики, яку українці змушені переживати щодня.

«Що ми точно можемо сказати, так це те, що це саме той тип хаотичних і безглуздих атак, яких українці зазнають щодня – навіть на цивільній залізниці», – написав колишній британський прем’єр.

Джонсон також заявив, що Росія несе відповідальність за загибель 1700 працівників «Укрзалізниці». Він назвав залізничників та пасажирів «справжніми героями», які продовжують забезпечувати роботу залізничної системи попри постійні російські удари.

На тлі чергової атаки британський політик закликав західних партнерів України активніше допомагати їй із протиповітряною обороною.

 «Коли ми нарешті надамо їм необхідні засоби протиповітряної оборони?», – поставив він запитання.

Окремо Джонсон закликав західні держави використати заморожені російські активи для підтримки України. Він звернув увагу на понад 140 млрд євро, які, за його словами, перебувають у бельгійському банку, а також близько 10 млрд фунтів стерлінгів у Лондоні.

«Чому ми не розморожуємо гроші Путіна і не передаємо їх Україні?», – написав експрем’єр.

На його думку, Велика Британія могла б продемонструвати в цьому питанні приклад іншим союзникам.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» повідомила, що російський удар по локомотиву на станції Ягодин міг бути спрямований на дипломатичний поїзд, у якому, зокрема, їхали радники з питань безпеки кількох держав Євросоюзу та колишні європейські лідери, серед яких Борис Джонсон.

Водночас в іншому поїзді, який перебував на станції Ягодин саме в момент російської атаки, їхав колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

Раніше повідомлялося, що під час атаки російських дронів на прикордоння з Польщею в одному з потягів перебував колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, а також інші європейські радники, дипломати та депутати.

У ніч проти 13 вересня росіяни били дронами по міжнародному пропускному пункті «Ягодин» на українсько-польському кордоні.

В «Укрзалізниці» повідомили, що за два кілометри від кордону з Польщею, росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда, який прямував із Києва до Варшави. Минулося без постраждалих – моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи атаку, заявив, що російський терор уже «стукає» безпосередньо у двері ЄС і НАТО, та закликав партнерів посилити санкційний тиск на Росію.

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Теги: росія Укрзалізниця військові Велика Британія Україна Борис Джонсон

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