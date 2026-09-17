Безпілотники атакували Ростов-на-Дону: уражено військовий аеродром

Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа

У ніч на 17 вересня Ростов-на-Дону у Росії атакували безпілотники. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У Ростові після вибухів спалахнула масштабна пожежа. Ймовірно, у місті був атакований військовий аеродром.

Військовий аеродром «Ростов-на-Дону–Центральний» розташований на північно-західній околиці Ростова-на-Дону і використовується російськими військовими у ході війни проти України. На летовищі дислокується 30-й окремий транспортний змішаний авіаційний полк ЗС РФ. Аеродром залучається для забезпечення логістики, перекидання сил та військових вантажів окупаційної армії.

Як відомо, вночі 12 вересня безпілотники атакували Тольятті та Таганрог у Росії.

У російському Тольятті Самарської області місцеві жителі повідомили про вибухи. Ймовірно, під удар потрапив «КуйбишевАзот». Завод є провідним виробником капролактаму, поліаміду, аміаку та азотних добрив у РФ. Продукція підприємства використовується у цивільних галузях, а також має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу як джерело критичної сировини та товарів подвійного призначення.

Також у ніч на 11 вересня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

До слова, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому.