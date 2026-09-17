Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Безпілотники атакували Ростов-на-Дону: уражено військовий аеродром

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники атакували Ростов-на-Дону: уражено військовий аеродром
Пожежа у Ростові
фото: соціальні мережі

Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа

У ніч на 17 вересня Ростов-на-Дону у Росії атакували безпілотники. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У Ростові після вибухів спалахнула масштабна пожежа. Ймовірно, у місті був атакований військовий аеродром.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Військовий аеродром «Ростов-на-Дону–Центральний» розташований на північно-західній околиці Ростова-на-Дону і використовується російськими військовими у ході війни проти України. 

На летовищі дислокується 30-й окремий транспортний змішаний авіаційний полк ЗС РФ. Аеродром залучається для забезпечення логістики, перекидання сил та військових вантажів окупаційної армії.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Як відомо, вночі 12 вересня безпілотники атакували Тольятті та Таганрог у Росії. 

У російському Тольятті Самарської області місцеві жителі повідомили про вибухи. Ймовірно, під удар потрапив «КуйбишевАзот». Завод є провідним виробником капролактаму, поліаміду, аміаку та азотних добрив у РФ. Продукція підприємства використовується у цивільних галузях, а також має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу як джерело критичної сировини та товарів подвійного призначення.

Також у ніч на 11 вересня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

До слова, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому. 

Теги: вибух росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ворожих ударів по Запоріжжю та області
Росія вбила трьох людей ударами по Запоріжжю та району
22 серпня, 07:53
Новий проєкт з'являється на тлі подальшої мілітаризації шкільної програми на тимчасово окупованих територіях
Росія почала писати підручник з історії України: до чого тут «українізм»
27 серпня, 00:38
Росія прагне позбавити українських дітей майбутнього, заявив Буданов
«Ляпас ворогу»: Буданов оцінив подвиг українських школярів
1 вересня, 14:20
Кирило Буданов під час одного з раундів переговорів
Переговори в Абу-Дабі. Буданов розкрив, які сценарії управління Донбасом розглядали сторони
4 вересня, 17:26
Путін розглядає війну в Україні як частину більшої боротьби проти Заходу
Росія веде тіньову війну проти Європи понад десять років: хронологія диверсій – Bloomberg
5 вересня, 04:45
Учасники мали діяти в умовах загрози ракетних ударів із боку Росії
Фінляндія готується до ударів РФ: країна провела найбільші за 80 років навчання
5 вересня, 15:46
Чоловіки кидали каміння у ворота та намагалися потрапити на територію церкви
Невідомі закидали камінням храм ПЦУ в Києві та вигукували російські гасла
2 вересня, 18:44
Україна виступає за проведення тристоронніх зустрічей із США та Росією, зокрема з залученням європейських партнерів
США і Європа відзначають посилення України на полі бою – Зеленський
6 вересня, 20:59
Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори з Путіним у Кремлі понад три години
Путін змусив Віткоффа і Кушнера чекати кілька годин – Bloomberg
9 вересня, 00:27

Соціум

Безпілотники атакували Ростов-на-Дону: уражено військовий аеродром
Безпілотники атакували Ростов-на-Дону: уражено військовий аеродром
«Кінця стражданням не видно». Генсек ООН запропонував шлях до припинення війни
«Кінця стражданням не видно». Генсек ООН запропонував шлях до припинення війни
Збитий над Литвою дрон виявився російським. Науседа пояснив, куди він міг летіти
Збитий над Литвою дрон виявився російським. Науседа пояснив, куди він міг летіти
Україна запросила у Росії перелік об'єктів для припинення взаємних ударів
Україна запросила у Росії перелік об'єктів для припинення взаємних ударів
Візит директора ЦРУ до Москви. Путін проігнорував застереження та шокував Вашингтон
Візит директора ЦРУ до Москви. Путін проігнорував застереження та шокував Вашингтон
Російський олігарх оплатив весілля Трампа-молодшого. Генпрокурор США відкинув розслідування
Російський олігарх оплатив весілля Трампа-молодшого. Генпрокурор США відкинув розслідування

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 вересня 2026
86K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
58K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua