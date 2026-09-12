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Посланець Трампа відповів, на які поступки готова Росія у війні 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Посланець Трампа відповів, на які поступки готова Росія у війні 
Американський посланець заявив, що протягом останніх дев'яти місяців його команда працювала над різними складовими потенційної угоди
фото: glavcom.ua

За словами Кушнера, російська сторона виклала США свою позицію, однак ключові питання залишаються невирішеними 

Спеціальний посланець президента США Джаред Кушнер заявив, що американська сторона продовжує працювати над пошуком рішення для завершення війни Росії проти України.  За його словами, нині важливо налагодити взаєморозуміння між Києвом і Москвою, а конкретні результати переговорів поки зарано оцінювати. Про це Кушнер сказав під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, передає кореспондент «Главкома».

«Це була успішна поїздка. Ми розуміємо біль, який відчувають обидві сторони. Жодна сторона не має уявлення, якою є позиція іншої сторони. Наша місія – дати це розуміння, збудувати довіру, започаткувати діалог», – сказав Кушнер.

Він зазначив, що американська команда багато працює над відновленням переговорного процесу, однак поки не варто робити остаточних висновків щодо його результатів.

Кушнер також відповів на запитання про те, на які поступки готова Росія та чи є прогрес після його зустрічей із російською стороною. За його словами, зараз важливіше зосередитися не на окремих поступках, а на пошуку механізму, який дозволить сторонам досягти домовленості.

Одним із ключових і найскладніших питань він назвав територіальне. Позиції Києва та Москви щодо цього питання залишаються протилежними. «Найскладніше питання – території», – зазначив спецпосланець.

За словами Кушнера, під час переговорів російська сторона виклала американцям свою позицію щодо територій. Водночас Україна не готова погоджуватися на вимоги Москви щодо виходу українських сил із територій. Американська сторона, за його словами, намагається знайти інший варіант, який дозволив би сторонам вийти з принципової . «Ми шукаємо оригінальне рішення, яке б задовольнило обидві сторони», – сказав Кушнер.

Водночас він звернув увагу на зміни, які відбуваються безпосередньо на полі бою. Зокрема, розвиток військових технологій за останній час суттєво вплинув на характер бойових дій. Кушнер зазначив, що це також необхідно враховувати під час пошуку майбутніх домовленостей.

Американський посланець додав, що протягом останніх дев'яти місяців його команда працювала над різними складовими потенційної угоди.

Також у Джареда Кушнера запитали, чи підтримує він слоган цьогорічної конференції YES – «Мир через силу зараз». Кушнер у відповідь зауважив, що, можливо, і підтримав би його, однак наголосив, що питання вирішуються не слоганами, а конкретними діями. 

Ще одним важливим напрямом переговорів Кушнер назвав безпекові гарантії для України. За його словами, сторони мають напрацювати механізми деконфліктизації, які дозволять запобігати новому загостренню після завершення нинішньої війни.

Питання безпеки, за його словами, безпосередньо пов'язане і з економічним майбутнім України. Наступною частиною потенційної домовленості Кушнер назвав так звану угоду про процвітання. Йдеться про створення умов для економічного розвитку та підвищення добробуту українців. Водночас він наголосив, що економічне відновлення неможливе без належних гарантій безпеки.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

Про обговорення безпекових та економічних гарантій, а також плану процвітання раніше повідомляв і президент Володимир Зеленський після зустрічі з Кушнером та спецпосланцем США Стівом Віткоффом у Києві 6 вересня. Тоді Зеленський також назвав територіальне питання одним із ключових і наголосив, що складні питання такого рівня мають вирішуватися лідерами держав.

Кушнер і Віткофф відвідали Київ після зустрічі з Володимиром Путіним у Москві. Американські представники намагаються відновити переговорний процес між Україною та Росією, який тривалий час залишається без суттєвого прориву.

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Теги: війна росія Джаред Кушнер

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