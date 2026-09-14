Реформа підготовки бійців: кожен корпус отримає навчальний батальйон

Заїць: сержантський склад має відповідати викликам, які диктує фронт

Кожен навчальний батальйон розвиватиме власну матеріально-технічну базу, а контроль якості вишколу передадуть на рівень командування корпусу – так у Сухопутних військах пояснюють мету нової моделі навчання особового складу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний Telegram-канал Сухопутних військ ЗСУ.

Навчальний батальйон – за кожним корпусом

Командувач Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Святослав Заїць побував в одному з навчальних центрів. Він перевірив стан підготовки бійців, оцінив матеріально-технічну базу та визначив напрями подальшого розвитку. Оскільки Сухопутні війська поступово переходять на корпусну систему, за кожним армійським корпусом закріплять окремий навчальний батальйон.

«Система має розвиватися. За кожним армійським корпусом буде закріплено навчальний батальйон, у якому військовослужбовці підрозділів, що підпорядковуються корпусу, будуть проходити навчання. Це дозволить ретельно контролювати якість підготовки людей, а також розвивати навчально-технічну базу підпорядкованого навчального батальйону», – зазначив Заїць.

фото: Сухопутні війська ЗСУ / Telegram

За його словами, така модель дасть змогу командуванню корпусу безпосередньо відповідати за рівень вишколу власних підрозділів, а не покладатися на загальну мережу навчальних центрів.

Пріоритет – підготовка сержантів

Окремим напрямом змін Заїць назвав підготовку сержантського складу відповідно до вимог сучасної війни.

«Сержантський корпус – важлива складова військового механізму. Ми маємо своєчасно реагувати на виклики, які диктує нам розвиток подій на фронті. Адже сержанти найчисельнішого виду Збройних сил України мають якісно відповідати на кожен із цих викликів», – наголосив командувач.

фото: Сухопутні війська ЗСУ / Telegram

Скільки триває підготовка новобранців

Наразі програма базової загальновійськової підготовки (БЗВП) в Україні триває 51 день. З них 42 доби відведено на теорію та практику – загалом понад 400 годин занять. Сім вихідних передбачено для відпочинку, а дві доби – для адміністративних питань.

Основний обсяг часу займають практичні вправи. У Міноборони раніше пояснювали, що програма БЗВП постійно оновлюється з урахуванням бойового досвіду – востаннє її переглядали на початку 2025 року.

Нагадаємо, Святослав Заїць очолив Сухопутні війська ЗСУ наприкінці серпня 2026 року. До цього з квітня він командував 20-м армійським корпусом, що відповідає за оборону ділянки фронту на Дніпропетровщині.