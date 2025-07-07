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Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1230-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 184 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням чотирьох ракет, а також 90 авіаударів, зокрема скинув 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 6040 обстрілів, з них 135 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4589 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Плавні Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи та 16 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося 24 боєзіткнення. Противник завдав 19 авіаційних ударів, загалом скинув 30 керованих авіаційних бомб та здійснив 344 артилерійські обстріли, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2025 року фото 2

Відбулося 24 боєзіткнення в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2025 року фото 3

За добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, Московка та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2025 року фото 4

Ворог атакував 30 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2025 року фото 5

Противник дев’ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2025 року фото 6

Відбулося два боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2025 року фото 7

Ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Русин Яр та Яблунівка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 60 атак агресора в районах населених пунктів Разіне, Промінь, Котлине, Новосергіївка, Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Покровськ, Молодецьке, Дачне, Муравка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2025 року фото 9

Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Воскресенка, Шевченко, Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка та в бік Новопавлівки.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2025 року фото 10

Противник двічі атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки.

Нагадаємо, триває 1230-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ Україна війна росія

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