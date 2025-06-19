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Обмін полоненими, призначення нового командувача Сухопутних військ ЗСУ. Головне за 19 червня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Обмін полоненими, призначення нового командувача Сухопутних військ ЗСУ. Головне за 19 червня
Україна повернула з російського полону захисників
фото: Олексій Мужчина, glavcom.ua

Сьогодні відбувся новий обмін полоненими

Україна та РФ провели обмін полоненими, Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ, СБУ викрила екскерівництво держпідприємства «Документ» на розкраданні мільйонів. «Главком» склав добірку новин 19 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна та РФ провели обмін полоненими

Сьогодні, 19 червня, українські захисники повернулися з російського полону. Обмін відбувся на кордоні України та Білорусі. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За даними «Главкома», звільнених з полону захисників доправили до Чернігова, де їх зустріли рідні та люди, які чекають своїх родичів з полону. Зараз військові проходять первинну адаптацію: приймають душ, їдять, а згодом будуть розподілені до реабілітаційних центрів.

Люди зустрічають звільнених з полону захисників
Люди зустрічають звільнених з полону захисників
фото: Олексій Мужчина, glavcom.ua
Рідні зустрічають захисників із ворожого полону
Рідні зустрічають захисників із ворожого полону
фото: Олексій Мужчина, glavcom.ua
Україна повернула з російського полону захисників
Україна повернула з російського полону захисників
фото: Олексій Мужчина, glavcom.ua
Рідні зустрічають захисників із полону
Рідні зустрічають захисників із полону
фото: Олексій Мужчина, glavcom.ua
Українські захисники повернулися додому
Українські захисники повернулися додому
фото: Олексій Мужчина, glavcom.ua

Сьогодні було звільнено воїнів ЗСУ, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, більшість з яких перебували в полоні ще з 2022 року.

Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №412/2025 глави держави.

«Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України», – йдеться в указі.

Що відомо про Геннадія Шаповалова

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році на Кіровоградщині. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а у 2012 році – Командно-штабний інститут застосування військ Національного університету оборони України. Крім того, здобував освіту в Національному університеті «Острозька академія» за спеціальністю «Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії», а також проходив навчання у Військовому коледжі армії США, де готують старших офіцерів Сухопутних військ.

З 2014 по 2019 рік очолював 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка. У 2022 році був призначений начальником Головного управління військового співробітництва ЗСУ, а 20 червня 2023 року увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України. У квітні 2023 року Шаповалов очолив Оперативне командування «Південь». Цю посаду він залишив у лютому 2025 року. З березня 2022 року має військове звання бригадного генерала.

СБУ викрила екскерівництво держпідприємства «Документ» на розкраданні мільйонів

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція викрили організаторів корупційної схеми з коштами державного паспортного сервісу «Документ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років фігуранти привласнили понад 21 млн грн. До організації схеми причетні вісім колишніх та чинних посадовців ДП «Документ», серед яких троє – представники керівної ланки. Зазначається, що після початку повномасштабної війни посадовці налагодили механізм одержання грошей від своїх підлеглих.

«Для цього фігуранти організували нарахування «подвійних» зарплат працівникам центрального офісу держпідприємства, яких відрядили до філії паспортного сервісу в сусідній країні ЄС. За даними слідства, одну заробітну плату відряджені співробітники отримували в Україні, іншу – на закордонну банківську картку за фіктивні послуги. Співробітники, що отримували подвійні зарплати, передавали частину цих коштів організаторам злочинної схеми у вигляді «відкатів», – йдеться в заяві.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи про відкриття рахунків в іноземних фінустановах та банківські картки із доказами оборудки.

Правоохоронці провели обшуки у фігурантів схеми
Правоохоронці провели обшуки у фігурантів схеми
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Посадовцям повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем). Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Суд вдруге не дозволив Коломойському долучитися до справи Порошенка щодо оскарження санкцій РНБО

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду вдруге не задовольнив клопотання бізнесмена Ігоря Коломойського про об’єднання в одне провадження його позову і Петра Порошенка щодо оскарження санкцій РНБО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Відповідне рішення оголосила головуюча суддя Олеся Радишевська.

«Суд ухвалив: у задоволенні клопотання Коломойського Ігоря Валерійовича від 17 червня 2025 року в об’єднанні в одне провадження справи за номером №990/80/25 і № 990/206/25 відмовити. Рішення суду в апеляційному порядку оскарженню не підлягає», – заявила суддя.

На початку судового засідання головуюча колегії суддів оголосила, що 17 червня до суду надійшло відповідне клопотання від Коломойського. Його представниця апелювала, що законодавство України дозволяє у рамках однієї справи об’єднувати позови, коли у них один відповідач і позов стосується одного предмета. Водночас адвокат Порошенка Ілля Новіков виступив проти об’єднання позовів в одне провадження, оскільки «підстави позовів не є тотожними».

Євросоюз знайшов спосіб, як отримати більше грошей від заморожених активів РФ

Європейський Союз розробив схему переведення майже €200 млрд заморожених російських активів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear, у більш ризикований інвестиційний фонд з вищими відсотками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

План європейських партнерів передбачає збільшення прибутку, аби допомогти українській економіці втриматися на плаву на тлі погроз президента США Дональда Трампа припинити фінансування. Водночас дії блоку не передбачають конфіскацію російських активів, бо деякі країни-члени ЄС виступають проти цього через юридичні ризики.

Наразі розглядається створення спеціального інвестиційного фонду під егідою ЄС. Це дасть змогу вкладати російські активи у більш прибуткові (але й більш ризиковані) інструменти, ніж нинішні депозити в Euroclear, які приносять найнижчий прибуток. Ще однією потенційною перевагою такого фонду є те, що цей механізм може допомогти обійти можливе вето Угорщини.

Російські активи заморожено в межах режиму санкцій ЄС, який поновлюється кожні пів року й потребує одностайної підтримки. Водночас деякі країни як от Угорщина та Словаччина погрожували не підтримати продовження обмежень.

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Теги: СБУ обмін полоненими ЗСУ Ігор Коломойський Європейський союз

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