Ми можемо мобілізувати 27 тис. людей на місяць – Зеленський

Зеленський: Мобілізація можлива в нашій країні через воєнний стан

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна здатна мобілізувати до 27 тис. осіб щомісяця, однак наголосив на труднощах у процесі мобілізації та розбіжностях у підходах із західними партнерами, особливо щодо вікової категорії 18-24 років. Він також підкреслив, що ефективність у війні залежить не лише від кількості людей, але й від технологій та зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Володимира Зеленського для Válasz Online.

Президент зазначив, що мобілізація є проблемою в будь-якій війні, і Україна не є винятком, оскільки суспільство втомлюється від затяжного конфлікту.

«Ми можемо мобілізувати 27 тис. людей на місяць, тоді як росіяни можуть мобілізувати від 40 тис. до 50 тис., бо їхні втрати більші», – зазначив Зеленський. Він підкреслив, що мобілізація в Україні можлива завдяки воєнному стану. «Ніхто інший не має досвіду в тому, як зупинити Путіна. Це ми його зупинили», – додав він.

Володимир Зеленський прокоментував питання мобілізації молоді віком 18-24 років, яка розпочалася в лютому і не йде так, як очікувалося. Він вперше розкрив свою позицію щодо цього делікатного питання.

«Ми не мобілізували 18-24-річних, а пропонували їм річні контракти. Я ніколи раніше про це не говорив, але оскільки ви запитали, я скажу вам, що думаю, бо це делікатне питання: я не вважаю, що ми повинні мобілізувати людей з 18 років, як думали лідери інших країн», – заявив президент.

Замість акценту на чисельності, Зеленський наголосив на ефективності сучасних технологій. За його словами, операція «Павутина» показала, що «важлива не кількість людей, а зброя та технології. А ще гроші та тиск». Це посил до західних партнерів щодо необхідності посилення санкцій проти Росії, особливо тих, що спрямовані на фінансування війни.

Президент також зауважив, що західні партнери іноді використовують відсутність мобілізації 18-річних як причину для відмови від запровадження певних санкцій.

«Чесно кажучи, ми дали можливість молоді віком від 18 до 24 років показати, що вони можуть служити, якщо цього захочуть наші партнери. Тепер ми надали їм цю можливість відповідно до нашого законодавства», – сказав Зеленський.

Водночас він підкреслив гостру проблему на передовій: «Але тим часом тисячі людей воюють на передовій без належної зброї».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ у ніч на 10 червня.

«Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню – масовані удари «шахедами», крилатими ракетами та балістикою. Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина», – заявив президент.