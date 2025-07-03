РФ вдарила по порту Одеси: влада повідомила про наслідки

Кіпер: Росія обстрілює наші порти вже четвертий рік поспіль. Вона бʼє по інфраструктурі, яка з’єднує Україну зі світом

Сьогодні, 3 липня, ракета «Іскандер» влучила в район одного з причалів Одеського морського порту. На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За даними влади, внаслідок атаки загинули двоє людей: один з них – докер-механізатор, інший – водій вантажівки. Ще шестеро осіб отримали поранення. Серед них – працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна.

Голова ОВА зазначив, що людям надається уся необхідна допомога. Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: портальні крани, техніка, склади.

«Росія обстрілює наші порти вже четвертий рік поспіль. Вона бʼє по інфраструктурі, яка з’єднує Україну зі світом. По людях, які щодня забезпечують роботу критичних об’єктів. По цивільних. Цей обстріл ще одне свідчення, що Росія цілеспрямовано намагається знищити наші транспортні вузли, експортні можливості, життя мирних громадян. Вільне і безпечне судноплавство має бути не винятком, а нормою. Має бути жорстка міжнародна реакція. Світ не може залишати без відповіді цілеспрямовані атаки на цивільну інфраструктуру», – наголосив Кіпер.

Нагадаємо, росіяни вдарили касетною балістичною ракетою «Іскандер» по портовій інфраструктурі Одеси. Двоє людей загинули.