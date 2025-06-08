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П’ятеро людей відмовилися виїжджати із прикордонного села на Сумщині. Причина рішення вражає

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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П’ятеро людей відмовилися виїжджати із прикордонного села на Сумщині. Причина рішення вражає
Юнаківська громада, Сумщина
фото: suspilne.media

Серед людей, які залишаються у громаді, немає жодної дитини

На Сумщині через загрозу з боку російської армії з 10-кілометрової прикордонної зони Юнаківської громади евакуювали майже всіх мешканців. Відмовилися від евакуації п’ятеро людей, які «ховаються від ТЦК». Як інформує «Главком», про це повідомила голова громади Олена Сіма в коментарі «Суспільному».

«До них приїжджали «Білі янголи», до них приїжджала я з офіцером громади, приїжджала поліція. Вони не хочуть виїжджати. Причина одна – не хочуть йти захищати нашу країну. Ховаються від ТЦК», – сказала вона.

За словами Олени Сіми, на території громади, де до повномасштабного вторгненнябуло 4600 мешканців, тепер залишилося лише 127 людей, але вони проживають не у прикордонні. Жителі отримують харчі та ліки, які їм доставляє місцева влада

Серед людей, які залишаються у громаді, немає жодної дитини.

«Усі люди забезпечені і таганками, і газовими балонами. Громада про своїх мешканців піклується», – сказала Олена Сіма.

В одне із сіл Юнаківської громади досі ходить рейсовий автобус.

Раніше начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що ситуація у прикордонних районах Сумською області залишається напруженою, але її повністю контролюють Сили оборони та підрозділи Збройних сил України. Тому підстав для евакуації жителів обласного центру наразі немає.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що російські загарбники окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині. Від Андріївки до Сум трохи менше як 23 км.

Крім того, начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Таким чином на сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

До слова, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

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Теги: росія окупанти місцева влада Сумщина громада наступ

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