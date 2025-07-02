Російський бізнес-партнер родини Герусів, який працює на Путіна, й досі має бізнес в Україні

Дмитрієв – санкційна особа та переговорник Кремля

Кирило Дмитрієв – очільник Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) і один із переговорників Кремля із Заходом – досі залишається співвласником українського бізнесу, має частки у вітчизняних компаніях, керує благодійним фондом і громадською організацією, зареєстрованими в Києві. Про це свідчать дані державних реєстрів, зібрані аналітичною системою YouControl, інформує Київ24.

Зокрема, Дмитрієв, який й досі позначений як громадянин України з київською адресою (вул. Предславінська, 38), є:

засновником та керівником благодійної організації «Фонд соціальних ініціатив Кирила Дмитрієва»;

засновником всеукраїнської громадської організації «Антикриза» (співзасновник – Ігор Садиков).

Обидві структури були створені у 2009 році й зареєстровані за адресою: Київ, пров. Рильський, 6.

Крім того, очільник РФПІ володіє 12,5% статутного капіталу ТОВ «Українська мрія», зареєстрованого в Києві в 2010 році. Ця компанія займається дослідженням ринкової кон’юнктури, громадської думки та розміщенням реклами. Основний бенефіціар – Микола Лисак, керівник – Владислав Мельохін.

Бізнес-зв’язок із родиною Герусів

Дмитрієв виявився також бізнес-партнером дружини народного депутата від «Слуги народу», голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса – Наталії Герус.

Усі три роки війни в Україні - до весни 2025 року вона була контролером та директором ТОВ «Українська мрія». З 2011 до 2019 року директором компанії був сам Андрій Герус. У декларації депутата за 2024 рік прямо вказано, що його дружина контролює спільний бізнес з Дмитрієвим. Ця компанія надає послуги з розміщення реклами в ЗМІ.

Тільки 22 лютого 2025 року Наталія Герус вийшла зі складу кінцевих бенефіціарів ТОВ «Українська мрія» Дмітрієва. Замість неї до власників ТОВ увійшов киянин Микола Лисак. Того ж дня дружина депутата Геруса залишила й посаду директора компанії.

Компанія «Українська мрія» володіє 98,59% корпоративних прав ТОВ «Еліт Екокарпат» – структура, яка, за даними з декларації нардепа Андрія Геруса, до березня 2025 року також контролювалась Наталією Герус.

Кирило Дмитрієв та його дружина Наталія Попова

Кирило Дмитрієв – санкційна особа та переговорник Кремля.

Дмитрієв – російський фінансист і інвестбанкір, який очолює РФПІ з 2011 року. З лютого 2025-го він також є спеціальним представником президента РФ путіна з економічного співробітництва із зарубіжними країнами. Його призначення пов’язане з намаганнями Кремля просунути свій сценарій переговорного процесу із США щодо війни в Україні.

Главком повідомляв, що спецпредставник США Стів Віткофф і Дмитрієв зустрічалися у Вашингтоні після заяв Дональда Трампа про розчарування в діях Володимира Путіна на переговорах.

З 2022 року Дмитрієв перебуває під санкціями Канади, США, Великої Британії та Австралії. Він також входить до рад директорів низки провідних російських державних корпорацій – «Ростелеком», «Газпромбанк», «РЖД», «Транснефть», «Россеті» та «Алроса».