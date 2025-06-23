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Україна не готова до запровадження екомита CBAM – ICC Ukraine

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Україна не готова до запровадження екомита CBAM – ICC Ukraine
Запровадження CBAM у повному обсязі зменшить конкурентоспроможність українського експорту на ринку ЄС, зауважив Щелкунов
фото: Shutterstock

ICC Ukraine наполягає на необхідності перехідного періоду у запровадженні екомита CBAM

Україна переживає повномасштабну війну, що суттєво обмежує її фінансові, технічні та інституційні можливості адаптації до нових регуляторних вимог ЄС. Підприємства, особливо енергоємні, не мають достатньо ресурсів для модернізації виробництва, а в країні відсутня повністю функціональна система моніторингу, звітності та верифікації вуглецевих викидів (MRV-система). Тому потрібно працювати над тим, що добитися відтермінування європейського екомита CBAM для нашої країни принаймні на 3-5 років. Про це заявив президент Українського комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) Володимир Щелкунов. 

«Оптимальний період відстрочки – щонайменше 3–5 років, до 2029–2031 року, адже воєнні дії та руйнування інфраструктури ускладнюють декарбонізацію української економіки, а економічна стабільність України важлива для регіональної безпеки. Повоєнне відновлення та відбудова – лише за цих умов Україна зможе ефективно реалізувати кліматичні ініціативи. Тим часом, вже прийняте кліматичне законодавство (наприклад, закон про систему торгівлі квотами викидів) свідчить про готовність до поступової інтеграції в «зелений» порядок денний ЄС», – наголосив Щелкунов.

Він підкреслив, що запровадження CBAM у повному обсязі зменшить конкурентоспроможність українського експорту на ринку ЄС. Це викличе зниження обсягів експорту, особливо в металургії, хімічній промисловості, цементній галузі, поглибить економічну кризу в умовах війни, та вплине на зайнятість у регіонах, де економіка залежить від важкої промисловості, орієнтованої на ЄС.

«Як представник українського бізнесу на міжнародному рівні, ICC Ukraine наполягає на необхідності перехідного періоду для України, яка зараз бореться за своє існування. Ми закликаємо ЄС врахувати обставини воєнного стану та надати Україні час для адаптації до нових правил, що відповідатиме принципам справедливості та солідарності», – резюмував Щелкунов.

Раніше Комітет промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації також закликав українську владу консолідуватися для того, щоб відстрочити запровадження мита CBAM для України.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито CBAM, через яке Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема – відстрочення запровадження цього мита для українських виробників на період війни.

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Теги: економіка Європа Україна екологія

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