Вибухи в Харкові: постраждала житлова багатоповерхівка

Інформація про жертви та руйнування уточнюється

Під час чергового обстрілу Харкова рашисти влучили в житловий багатоповерховий будинок. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждав житловий багатоповерховий будинок у центральній частині Київського району», – йдеться в повідомленні.

Про жертви та руйнування інформація уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні близько 9:15 у Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

В ніч на 6 вересня Харків теж зазнав удару. В одному випадку потрапляння до приватного житлового будинку. Під час розбору завалів знайдено тіло жінки. У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла.

До слова, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.