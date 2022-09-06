Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи в Харкові: постраждала житлова багатоповерхівка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибухи в Харкові: постраждала житлова багатоповерхівка
Постраждав будинок у центральній частині Київського району
фото ілюстративне

Інформація про жертви та руйнування уточнюється

Під час чергового обстрілу Харкова рашисти влучили в житловий багатоповерховий будинок. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждав житловий багатоповерховий будинок у центральній частині Київського району», – йдеться в повідомленні.

Про жертви та руйнування інформація уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні близько 9:15 у Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

В ніч на 6 вересня Харків теж зазнав удару. В одному випадку потрапляння до приватного житлового будинку. Під час розбору завалів знайдено тіло жінки. У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла

До слова, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: будинок ракета рашисти Харків війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти обстріляли Кривий Ріг касетними боєприпасами
Окупанти обстріляли Кривий Ріг забороненими боєприпасами
25 серпня, 03:58
Пошкоджено два десятки багатоквартирних будинків та 11 приватних
Ворог атакував Нікопольський район з «Градів»: є постраждалі (фото)
Сьогодні, 08:29
У Кривому Розі підіймається стовп диму
Рашисти вдарили ракетами по Кривому Рогу
Сьогодні, 08:19

Події в Україні

Зенітники сьогодні збили п’ять крилатих ракет та російський «Алігатор»
Зенітники сьогодні збили п’ять крилатих ракет та російський «Алігатор»
Ракетний удар по Кривому Рогу: перші подробиці (відео)
Ракетний удар по Кривому Рогу: перші подробиці (відео)
Вибухи в Харкові: постраждала житлова багатоповерхівка
Вибухи в Харкові: постраждала житлова багатоповерхівка
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 6 вересня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 6 вересня
У Харкові прогриміли вибухи
У Харкові прогриміли вибухи
Росія не хоче обмінювати полонених бойовиків «ЛНР», – Гайдай
Росія не хоче обмінювати полонених бойовиків «ЛНР», – Гайдай

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
331K
Що робив Ахметов у ніч перед війною: оприлюднено несподівані подробиці
193K
Путін у дивній позі замахнувся на символ Японії (відео)
75K
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
72K
У кількох областях прогриміли вибухи
71K
Олігарх Новинський розказав, як патріарх Кирило відреагував на перші бомбардування Києва
47K
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ

Новини

Українські воїни відбили наступ ворога на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 07:17
П'ять хороших новин дня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:02
Соромно дивитися в очі українцям: окупант оцінив свої «подвиги» на війні (аудіо) 
Вчора, 20:07
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ
Вчора, 18:55
В окупованому Маріуполі пролунав вибух: ліквідований окупант
Вчора, 18:35
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
Вчора, 18:25

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту