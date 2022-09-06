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Мер Харкова повідомив про ще один приліт в місті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мер Харкова повідомив про ще один приліт в місті
Ракета влучила в адміністративну будівлю
фото ілюстративне

Інформації про постраждалих на цю хвилину немає

Російські загарбники під час повітряної тривоги, окрім житлового будинку, влучили ракетою в адміністративну будівлю у Харкові. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Ще один приліт також до центральної частини Київського району. Пошкоджено адміністративну будівлю», – йдеться в повідомленні.

Інформації про постраждалих на цю хвилину немає.

Крім того, Терехов зазначив, що житловий будинок за місцем першого прильоту сильно постраждав.

Раніше повідомлялося, що під час чергового обстрілу Харкова рашисти влучили в житловий багатоповерховий будинок.

Нагадаємо, сьогодні близько 9:15 у Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

В ніч на 6 вересня Харків теж зазнав удару. В одному випадку потрапляння до приватного житлового будинку. Під час розбору завалів знайдено тіло жінки. У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла

До слова, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: Харків росія окупанти

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