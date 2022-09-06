У Харкові прогриміли вибухи

Влада закликає громадян перебувати в укриттях

Жителі Харкова під час повітряної тривоги почули гучні вибухи. Цю інформацію підтвердив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Вибухи в Харкові. Максимально перебувайте в укриттях», – йдеться в повідомленні.

Станом на зараз повітряна тривога оголошена у кількох східних та південних областях.

Нагадаємо, що сьогодні під час минулої повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Влада поки не повідомила інформацію про постраждалих та руйнування.

До слова, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.