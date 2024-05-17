Харківщина: ворог обстріляв поліцейських та будівлю райадміністрації

Близько 200-300 осіб ще можуть залишатися у Вовчанську та в околицях південних сіл від міста

17 травня внаслідок обстрілів РФ Харківщини загинули двоє людей, ще дев'ятеро постраждали

У ніч на 17 травня російські загарбники двічі вдарила по Харкову – влучили із БПЛА по відкритій місцевості та обстріляла із С-300 Немишлянський район, є пошкодження, обійшлось без постраждалих. Внаслідок обстрілів РФ із різного виду озброєнь минулої доби на Харківщині загинули двоє людей, ще дев'ятеро отримали поранення, зокрема чотири працівники медустанови та начальник МВА. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова об 00:50 у Харкові ворог влучив БПЛА по відкритій території. Пошкоджено частково скління вікон житлового 5-поверхового будинку. Також пошкоджена будівля адміністрації району міста.

Крім того, вночі загарбники обстріляла із С-300 Немишлянський район міста. Обійшлось без руйнувань та постраждалих.

За даними очільника Харківської ОВА, 17 травня внаслідок обстрілів РФ Харківщини загинули двоє людей, ще дев'ятеро постраждали.

00:09 м. Харків. Влучання БПЛА по відкритій території. Пошкоджено 3 будинки.

19:00 Куп’янський район с. Курилівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах приватного будинку та паркан.

14:30 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу по проміжному пункту евакуації постраждали 4 працівники медустанови, цивільний чоловік та начальник МВА.

13:00 с. Синельникове. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватні будинки. Поранено: 2 чоловіків 35 та 33 років. Загинув 35-річний чоловік.

12:00 внаслідок артобстрілу Вовчанська поранено 52-річного чоловіка.

08:00 с. Красне Харківський район. Внаслідок скидання боєприпасу з дрону загинув 86-річний чоловік.

Також головний патрульний Вовчанського відділу поліції Олексій Харківський в ефірі телемарафону розповів, що наразі невідомо, скільки людей може залишатися у Вовчанську, що на Харківщині, але, за приблизними підрахунками, близько 200-300 осіб можуть бути у місті та в околицях південних сіл від міста.

«На даний момент такої інформації немає, бо неможливо порахувати кількість. Багато людей самостійно виїхали. Ми вивезли близько 1500 осіб з самого Вовчанська. Тому точної кількості, скільки залишилося осіб, нам невідомо. За приблизними підрахунками близько 200-300 осіб це все, що залишилося у Вовчанську та в околицях південних сіл самого Вовчанська», – сказав Харківський.

Він додав, що по самому Вовчанську окупанти завдають інтенсивних ударів, поліцейські декілька раз потрапляли під обстріли, є поранені.

«Ситуація важка, вкрай напружена, адже постійно тривають обстріли з танків, артилерії, мінометів. Також працюють FPV-дрони, які вражають автомобілі, які рухаються по Вовчанську. Був випадок, коли волонтери самі хотіли заїхати до міста, не погодивши з військовою адміністрацією, і потрапили одразу під обстріл FPV-дронів», – додав правоохоронець.

Раніше повідомлялося, що у Харкові пролунала низка вибухів. Росіяни атакують місто «Шахедами».