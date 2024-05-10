Бої тривають, ЗСУ знищили три одиниці російської техніки – начальник сил оборони Харкова Мельник

Мельник підкреслив, що разом з тактичними діями окупанти будуть посилювати інформаційно-психологічні операції

Російські загарбники намагаються проводити атакувальні дії, застосовуючи диверсійно-розвідувальні групи та засоби ураження на Слобожанському напрямку. Про це повідомив начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник у Telegram-каналі.

Він зазначив, що військово-політичне командування все прекрасно бачить і разом з підрозділами Сил оборони готове до будь-яких намірів РФ.

Мельник підкреслив, що разом з тактичними діями окупанти будуть посилювати інформаційно-психологічні операції, щоб дезінформувати та посіяти панічні настрої серед людей. «Раджу мешканцям Харківщини, а особливо наближених до лінії зіткнення населених пунктів північної та східної частини, максимально відповідально ставитись до питань власної безпеки, особливо під час повітряних тривог», – додав начальник Харківського гарнізону

Аналітики DeepState опублікували фото російських втрат під час наступу на північних кордонах області. Вони зазначають, що окупанти рухалися з боку Пильного. За попередніми даними, на північ від населених пунктів Мороховець-Олійникове українські військові знищили три одиниці російської техніки.

Міністерство оборони повідомили, що близько 05:00 війська РФ спробували прорвати лінію оборони під прикриттям бронетехніки. Атаку відбили, однак бої з загарбниками продовжуються.

Також військові зазначили, що на цю ділянку фронту відправили резервні підрозділи Збройних сил України.

Як повідомлялося, сьогодні вранці Харківська ОВА повідомила про посилення російських ударів на півночі, особливо від російських обстрілів постраждав Вовчанськ. З міста вже почали евакуювати людей.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації попередив, що Росія може мати ресурси для загострення дій у прикордонні Харківської області, але про наступ на Харків не йдеться.