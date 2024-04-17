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Окупанти відновили наступ на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти відновили наступ на одному з напрямків – Генштаб
Сили оборони чотири рази відбили позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 71 бойове зіткнення

Триває 784-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської федерації проти України. Протягом доби зафіксовано 71 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вранці ворог вдарив ракетами по місту Чернігову. За попередніми даними, унаслідок атаки загинуло 17 осіб, понад 60 осіб постраждали, із них дві дитини, врятовано з-під завалів три особи. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Клюси, Єліне, Леонівка Чернігівської області; Сидорівка, Біла Береза та Білопілля Сумської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог чотири рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Силами оборони відбито три атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Ямполівка, Торське та Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Завдав авіаційного удару в районі Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Диліївки та Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито дев'ять атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Первомайське, Соловйове, Новокалинове, Новопокровське, Новоселівка Перша, Новобахмутівка, Сокіл та Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки, Георгіївки та Урожайного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, три рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив дві безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Берислав, Токарівка, Тягинка, Ольгівка, Понятівка, Інженерне, Веселе Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу противника.

Як повідомлялося, атаки безпілотників на російську радіолокаційну станцію вірогідно перетнути одну з червоних ліній Москви для потенційного застосування ядерної зброї – «зрив дій у відповідь ядерних сил», згідно з формулюванням указу Кремля, підписаного диктатором Володимиром Путіним у 2020 році.

До слова, російські війська на сході України використовують невеликі групи для проведення штурмів і, як повідомляється, страждають від моральних проблем.

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Теги: війна ЗСУ Генштаб окупанти Харківщина

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