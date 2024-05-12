Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Харківщина: Сирський повідомив про ситуації в області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Харківщина: Сирський повідомив про ситуації в області
Олександр Сирський: «В одних районах противник має частковий успіх, в інших – Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення»
фото: Олександр Сирський/Facebook

Головнокомандувач зазначив, що ситуація на фронті залишається загостреною, противник активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави

У Харківській області наразі тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Він зазначив, що ситуація на фронті залишається загостреною, противник активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави. 

За словами головнокомандувача, підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено. 

«Працює наша розвідка, артилерія, підрозділи безпілотних систем. Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові. Цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилась. На даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження», – заявив він у Telegram.

Сирський поінформував, що на Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється. 

«В одних районах противник має частковий успіх, в інших – Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення. На Краматорському напрямку противник не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста. Безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки. Попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад», – зауважив головнокомандувач.

Як повідомляє Інститут вивчення війни пояснили, чому окупанти хочуть захопити Вовчанськ на Харківщині.

Читайте також:

Теги: Харківщина Олександр Сирський наступ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Вчора, 06:27
Зеленська привітала зі святом усіх, хто не полишає надію і робить неможливе для перемоги життя та правди
Олена Зеленська привітала українців із Великоднем і опублікувала святкову листівку
5 травня, 15:48
США мають надлишки касетних бомб
Конгрес США закликав передати Україні більше касетних бомб
1 травня, 11:20
Українські воїни знищили 7 307 танків та сотні одиниць іншої військової техніки росіян
Втрати ворога станом на 30 квітня 2024 – Генштаб ЗСУ
30 квiтня, 09:11
Очільник МЗС Польщі озвучив найшвидший сценарій завершення війни
Глава МЗС Польщі розповів, як закінчити війну в Україні за п’ять хвилин
26 квiтня, 01:50
Сирський розповів президенту про найбільш гарячі точки фронту
Сирський доповів президенту про ураження цілей на окупованій території
21 квiтня, 17:59
У Росії цинічно стверджують, що спорт поза політикою
У РФ влаштували істерику через заклик України відсторонити дзюдоїстів, які підтримують війну
19 квiтня, 14:24
У березні священника вже оштрафували на 40 тис. руб. за адміністративним протоколом про «дискредитацію» армії через проповідь
У Росії суд оштрафував 86-річного священника з Кубані за «дискредитацію армії»
16 квiтня, 21:27
Вночі Росія атакувала Україну: Повітряні сили назвали кількість збитих безпілотників
Вночі Росія атакувала Україну: Повітряні сили назвали кількість збитих безпілотників
16 квiтня, 07:39

Події в Україні

Стало відомо, коли Україна може отримати перші F-16
Стало відомо, коли Україна може отримати перші F-16
В Україні повітряна тривога тривала пів години
В Україні повітряна тривога тривала пів години
Харківщина: окупанти скинули авіабомби на Вовчанськ (фото, відео)
Харківщина: окупанти скинули авіабомби на Вовчанськ (фото, відео)
На Луганщині впав російський безпілотник «Орлан»
На Луганщині впав російський безпілотник «Орлан»
Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2024 року
Аналітики пояснили, чому окупанти хочуть захопити Вовчанськ на Харківщині
Аналітики пояснили, чому окупанти хочуть захопити Вовчанськ на Харківщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
14K
День медсестри: привітання, листівки та побажання
11K
Судді сумнівним рішенням забрали путівку на Олімпіаду в титулованої української борчині
5793
«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові
5004
Втрати ворога станом на 12 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
4347
Євробачення-2024. Alyona Alyona та Jerry Heil звернулися до світу з потужним посланням

Новини

Голова Федерації металургів: ЄС має вжити антидемпінгових заходів щодо російської металопродукції
Вчора, 16:39
В Аргентині пасажирський потяг зіткнувся з порожнім вагоном: майже 100 постраждалих
Вчора, 09:34
Атака на Харків та вибухи в російських областях: головне за ніч
Вчора, 06:10
Оприлюднені нові неспростовні факти крадіжок Росією української історії (фото)
Вчора, 00:48
Кадрові перестановки у Міноборони: Ілларіон Павлюк йде з посади керівника Управління інформації
10 травня, 18:35
Другий півфінал Євробачення-2024, атака на НПЗ в Росії: головне за ніч
10 травня, 06:30

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua