Харківщина: Сирський повідомив про ситуації в області

Олександр Сирський: «В одних районах противник має частковий успіх, в інших – Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення»

Головнокомандувач зазначив, що ситуація на фронті залишається загостреною, противник активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави

У Харківській області наразі тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Він зазначив, що ситуація на фронті залишається загостреною, противник активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави.

За словами головнокомандувача, підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено.

«Працює наша розвідка, артилерія, підрозділи безпілотних систем. Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові. Цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилась. На даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження», – заявив він у Telegram.

Сирський поінформував, що на Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється.

«В одних районах противник має частковий успіх, в інших – Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення. На Краматорському напрямку противник не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста. Безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки. Попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад», – зауважив головнокомандувач.

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