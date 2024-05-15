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Костянтин Машовець Координатор групи «Информационное сопротивление»

Битва за Вовчанськ. Нові виклики та можливі наміри противника

glavcom.ua
Передові підрозділи противника таки змогли «зайти до міста» Вовчанськ з боку села Гатище
колаж: glavcom.ua

Противнику таки вдалося «зачепитися» за село Бугруватка, просунувшись через ліс північніше селища

Сьогодні – лише декілька слів про розвиток подій на Харківському операційному напрямку.

Ймовірно, генерал Буданов трохи поспішив із заявами про повну «стабілізацію». Хоча, звісно, певне «гальмування» російських наступальних дій саме на Харківському операційному напрямку – таки спостерігається.

Очевидно, протягом минулої доби (або, навіть, попередньої), противнику таки вдалося «зачепитися» за село Бугруватка, просунувшись через ліс північніше селища й він дуже близький до того, аби перерізати дорогу з боку села Стариця на місто Вовчанськ, у районі автомобільного мосту через річку Сіверський Донець, південніше села, нижче (мається на увазі, по течії) заказника.

Також, трохи прояснилася ситуація із самим містом Вовчанськ. Ймовірно, передові підрозділи противника таки змогли «зайти до міста» з боку села Гатище (це район вулиці Терешкової). Але, наскільки я розумію, вони утримують там лише кілька будівель.

Просунутись по лівому берегу річки Сіверський Донець на південь від села Гатище, у напрямку на село Синельникове та село Цегельне, й таким чином, обійти саме місто із заходу та південного заходу, противнику так й не вдалося.

Тому, ймовірно, штурмувати місто Вовчанськ (якщо противник таки на це наважиться) йому доведеться, майже «у лоб» – з боку того самого села Гатище, вздовж дороги, яка веде від Вовчанська у бік кордону. Або, пробуючи прорватись через аеродром, північніше міста, з боку села Плетенівка.

А це, очевидно, різко збільшить втрати противника, принаймні, у його передових штурмових підрозділах. На іншій ділянці, очевидно, ЗСУ вибили противника з села Зелене й «різко пригальмували» його просування з боку села Лук'янці у бік села Липці.

Так, противнику вдалося зайняти саме села Лук'янці 2 доби тому, однак, просунутись далі у південно-західному напрямку на село Липці, передовим підрозділам 18-ї мотострілецькій дивізії (мсд) противника, не вдається.

Щодо, села Глибоке, то інформація там суперечлива. Одні стверджують, що селище зайняти противником «повністю», інші – що противник контролює лише його північну частину. Але, якби там не було, очевидно, що протягом минулої доби противник не мав там просування.

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Джерело
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Теги: росія окупанти армія війна українці військові Харківщина Україна

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