Харків атакували «Шахедами», у місті лунали вибухи

Приліт стався в Основʼянському районі міста

У Харкові пролунала низка вибухів. Росіяни атакують місто «Шахедами». Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов і голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сигєгубов.

«У Харкові було чутно серію вибухів, імовірно, за межами міста», – ідеться у повідомленні.

Мер Ігор Терехов повідомив, що Харків атакують ударні дрони типу Shahed. Загалом було чотири вибухи.

«Приліт стався в Основʼянському районі міста. На місці влучання – пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав Терехов.

Також зафіксоване влучання в Холодногірському районі міста.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов радить жителям перебувати в укриттях.

«Працює ППО, не покидайте укриттів та будьте обережні!», – повідомив він.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що на півночі Харківської області темп наступальних операцій російських військ продовжує знижуватись після того, як вони спочатку захопили райони, які були менш захищені. Ворожі сили змогли просунутися вглиб регіону не більш ніж на вісім кілометрів від державного кордону.

До слова, на Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська.