Чому на прикордонні Харківщини немає оборонних рубежів: пояснення Центру протидії дезінформації

Керівник ЦПД запевнив, що лінії оборони у Харківській області є

За словами Коваленка, наразі точаться багато маніпуляцій стосовно оборонних рубежів

Зведення оборонних рубежів на прикордонні Харківської області з РФ наразі неможливе, оскільки українські захисники опиняться під щільним ворожим вогнем. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, наразі точаться багато маніпуляцій стосовно оборонних рубежів.

«Оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо було б. Тому що вся техніка і всі інженери просто знищувались би ворогом – його дронами, його артилерією», – пояснив він.

Керівник ЦПД запевнив, що лінії оборони у Харківській області є.

«І детальніше, дуже скоро, розкажуть про них. І це декілька ліній оборони, дуже надійних. Тому, друзі, прикордоння і Харків давайте не плутати. Оборонна операція триває», – зауважив Коваленко.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна зможе утримувати лінію фронту у східній частині країни, зокрема у Харківській області. Блінкен прокоментував наступ РФ на Харківщині, ймовірне збільшення чисельності російських військ та заявив, що багатомісячна затримка виділення нового фінансування на допомогу Україні «обійшлася недешево». Однак цього тижня США анонсували вже другий пакет військової допомоги Україні на $400 млн. Державний секретар зазначив, що США і Європа роблять все можливе, щоб прискорити постачання зброї до України.

Нагадаємо, наступ Росії на Вовчанськ у Харківській області є наслідком негласної політики Заходу, за якою українські війська не можуть використовувати західні озброєння для нанесення ударів по легітимних військових цілях на території Росії. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що противник намагається оточити Вовчанськ, він наближається до міста через Бугруватку, Старицю й Ізбицьке та через Вовчанські Хутори. Зокрема, в разі захоплення будь-якого з цих населених пунктів, ворог може перерізати українські наземні лінії звʼязку до Вовчанська.

Також окупанти частіше обстрілюють мости через прилеглі водойми, аби ізолювати українську оборону Вовчанська від інших районів.