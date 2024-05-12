На Харківщині є села, які із «сірої зони», стали зоною ведення бойових дій – Зеленський

Зеленський наголосив, що на околицях міста Вовчанська ситуація надзвичайно складна

На Харківщині тривають оборонні бої на значній частині прикордонної смуги. Є села, які фактично із «сірої зони» стали зоною ведення бойових дій. Про це у вечірньому зведенні наприкінці 809-го дня війни сказав президент України Володимир Зеленський.

«Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта. Артилерія, дрони – усі, хто задіяний, і задіяний влучно, – я вам дякую. Завдання наше очевидне – треба завдати окупанту якнайбільших втрат», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що на околицях міста Вовчанська ситуація надзвичайно складна – місто під постійним російським вогнем, і тривають контрударні дії український військових, місцевим мешканцям надається допомога.

«Дуже важливо, щоб максимум ефективності був проявлений зараз кожним – кожним, хто безпосередньо саме там, на Харківщині. У військових силах, у силах безпеки, у місцевій владі, у громадах. Усе залежить від того завжди у війні, на що ти сам здатен, що ти сам здатен зробити – чи можеш витримати удари та втримати позиції, щоб і всі так само змогли. Головне – наша стійкість та український результат у боях», – зауважив очільник України.

Президент зазначив, що Покровський напрямок залишається – найбільш жорсткий. За добу на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Він додав, що також жорсткі Лиманський та Времівський напрямки, Краматорський, Купʼянський.

«Наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми і відповідати – відповідати окупанту вогнем. І ще одне. Російські інформаційні операції – це завжди енергія для російських наземних операцій. Окупант живиться брехнею та страхом, який за брехнею слідує. Оборонні бої ніколи не бувають простими. І завжди складнішають, коли ворогу вдається використати страх. Тому зараз безпечніше не вестися на емоції, не гнатися за гучністю заголовка, перевіряти кожне інформаційне повідомлення та шукати саме інформацію, а не емоції або чутки, та обов’язково довіряти Силам оборони України.

Президент подякував кожному, хто допомагає та усім, хто б’ється заради України.

Нагадаємо, що на Харківщині збільшилась «сіра зона» та кількість населених пунктів, де тривають бої.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Про це заявив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський. Він зауважив, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій та мін.

Також Сили оборони відійшли з деяких позицій на півночі Харківщини.

В Інститут вивчення війни пояснили, чому окупанти хочуть захопити Вовчанськ на Харківщині.