Головна Країна Політика
search button user button menu button

На Харківщині є села, які із «сірої зони», стали зоною ведення бойових дій – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Харківщині є села, які із «сірої зони», стали зоною ведення бойових дій – Зеленський
Зеленський заявив, що на Харківщині тривають оборонні бої
фото: glavcom.ua

Зеленський наголосив, що на околицях міста Вовчанська ситуація надзвичайно складна

На Харківщині тривають оборонні бої на значній частині прикордонної смуги. Є села, які фактично із «сірої зони» стали зоною ведення бойових дій. Про це у вечірньому зведенні наприкінці 809-го дня війни сказав президент України Володимир Зеленський.

«Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта. Артилерія, дрони – усі, хто задіяний, і задіяний влучно, – я вам дякую. Завдання наше очевидне – треба завдати окупанту якнайбільших втрат», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що на околицях міста Вовчанська ситуація надзвичайно складна – місто під постійним російським вогнем, і тривають контрударні дії український військових, місцевим мешканцям надається допомога.

«Дуже важливо, щоб максимум ефективності був проявлений зараз кожним – кожним, хто безпосередньо саме там, на Харківщині. У військових силах, у силах безпеки, у місцевій владі, у громадах. Усе залежить від того завжди у війні, на що ти сам здатен, що ти сам здатен зробити – чи можеш витримати удари та втримати позиції, щоб і всі так само змогли. Головне – наша стійкість та український результат у боях», – зауважив очільник України.

Президент зазначив, що Покровський напрямок залишається – найбільш жорсткий. За добу на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Він додав, що також жорсткі Лиманський та Времівський напрямки, Краматорський, Купʼянський.

«Наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми і відповідати – відповідати окупанту вогнем. І ще одне. Російські інформаційні операції – це завжди енергія для російських наземних операцій. Окупант живиться брехнею та страхом, який за брехнею слідує. Оборонні бої ніколи не бувають простими. І завжди складнішають, коли ворогу вдається використати страх. Тому зараз безпечніше не вестися на емоції, не гнатися за гучністю заголовка, перевіряти кожне інформаційне повідомлення та шукати саме інформацію, а не емоції або чутки, та обов’язково довіряти Силам оборони України.

Президент подякував кожному, хто допомагає та усім, хто б’ється заради України.

Нагадаємо, що на Харківщині збільшилась «сіра зона» та кількість населених пунктів, де тривають бої.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Про це заявив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський. Він зауважив, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій та мін. 

Також Сили оборони відійшли з деяких позицій на півночі Харківщини.

В Інститут вивчення війни пояснили, чому окупанти хочуть захопити Вовчанськ на Харківщині.

Читайте також:

Теги: Харків росія ЗСУ війна українці Харківщина Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові атакували ракетним комплексом «Нептун» великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський»
Окупанти використовують захоплені українські кораблі як мішені
15 квiтня, 15:14
Напередодні звільнення низка медійників звинуватили Наталю Гуменюк у забороні висвітлювати воєнні злочини Російської Федерації в зоні відповідальності військовослужбовиці
Наталію Гуменюк звільнено з посади речника Сил оборони Півдня
19 квiтня, 07:16
Чак Шумер повідомив, коли Сенат домовився голосувати
Стало відомо, коли Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні
21 квiтня, 01:06
23 квітня міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
Коли консульства поновлять сервіси для чоловіків призовного віку? Депутат назвав строки
26 квiтня, 09:29
Вартість бензину досягла шестимісячного максимуму, оскільки все більше заводів РФ змушені призупиняти виробництво
Україна «викачує» російський бензин атаками безпілотників – Politico
30 квiтня, 19:15
Пашинян не отримав запрошення на «інавгурацію» Путіна
Прем'єр Вірменії зробив заяву про «інавгурацію» Путіна
7 травня, 20:24
Українські воїни знищили 7 307 танків та сотні одиниць іншої військової техніки росіян
Втрати ворога станом на 30 квітня 2024 – Генштаб ЗСУ
30 квiтня, 09:11
За даними британської розвідки, підрозділи чеченського спецназу беруть на себе основний тягар бойових дій на передовій
Cкільки чеченців воює на боці росіян проти України: британська розвідка озвучила цифри
6 травня, 13:55
Розвідка Британії спрогнозувала, яким буде вплив мобілізації на окупованій території Запорізької області
Мобілізація на окупованій частині Запорізької області: розвідка Британії оцінила загрозу
5 травня, 12:52

Політика

На Харківщині є села, які із «сірої зони», стали зоною ведення бойових дій – Зеленський
На Харківщині є села, які із «сірої зони», стали зоною ведення бойових дій – Зеленський
Міністр юстиції назва суму, яка потрібна Україні, щоб виграти війну
Міністр юстиції назва суму, яка потрібна Україні, щоб виграти війну
Зеленський повідомив, що наразі для України є завданням номер один
Зеленський повідомив, що наразі для України є завданням номер один
Латвія передаватиме Україні дрони власного виробництва – посол
Латвія передаватиме Україні дрони власного виробництва – посол
Наступ Росії на Харківщині. Білий дім оцінив загрозу проривів
Наступ Росії на Харківщині. Білий дім оцінив загрозу проривів
Президент підтвердив: Росія посилила атаки на Харківщину
Президент підтвердив: Росія посилила атаки на Харківщину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
42K
Євробачення 2024. Від кого Україна отримала найвищий бал (список)
22K
Судді сумнівним рішенням забрали путівку на Олімпіаду в титулованої української борчині
19K
День медсестри: привітання, листівки та побажання
13K
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
8099
Архієрейський Собор ПЦУ прокляв Путіна

Новини

Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
Сьогодні, 20:45
Для вільного імпорту електроенергії потрібно скасувати прайс-кепи, – «Центр Разумкова»
Сьогодні, 13:58
Голова Федерації металургів: ЄС має вжити антидемпінгових заходів щодо російської металопродукції
Вчора, 16:39
В Аргентині пасажирський потяг зіткнувся з порожнім вагоном: майже 100 постраждалих
Вчора, 09:34
Атака на Харків та вибухи в російських областях: головне за ніч
Вчора, 06:10
Оприлюднені нові неспростовні факти крадіжок Росією української історії (фото)
Вчора, 00:48

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua