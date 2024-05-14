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Блінкен прибув до Києва, США виділять новий пакет допомоги: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Блінкен прибув до Києва, США виділять новий пакет допомоги: головне за ніч
Ентоні Блінкен потягом прибув до Києва
фото: Antony Blinken/X

Сполучені Штати найближчими днями виділять черговий пакет військової допомоги Україні

Російські загарбники окупували село Лук'янці на півночі Харкіської області. США анонсували новий пакет військової допомоги Україні. Державний секретар США Ентоні Блінкен потягом прибув до Києва. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 14 травня, щоб ви були в курсі подій.

Росіяни захопили село Лук'янці на Харківщині

Російські загарбники окупували село Лук'янці на півночі Харкіської області. Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState.

Зазначається, що ворог просунувся біля Вовчанська, в Глибокому, біля Ягідного, південніше Первомайського, в Красногорівці, біля Старомайорського та Вербового.

Водночас уточнено ситуацію у Зеленому, де довгий час не було зв'язку і вважалося, що ворог захопив село.

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати найближчими днями виділять черговий пакет військової допомоги Україні. Про це під час брифінгу заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

За його словами, США наразі намагаються прискорити темпи постачання зброї в Україну, зокрема аби компенсувати негативні наслідки, які спричинила затримка ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні.

Водночас радник Байдена не розкрив деталі про те, що увійде в пакет допомоги.

На Сумщині розпочалася евакуація з двох міст

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх підписав розпорядження про проведення евакуації цивільних з прикордонних Білопілля та Ворожби. Про це повідомляє Сумська ОВА.

«Ми маємо захищати своє населення. Це наша основна задача, яку мені поставив президент України Володимир Зеленський. Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів», – сказав Артюх.

Наразі в громадах триває оповіщення населення про евакуацію.

Жителі Білопілля та Ворожби, особливо сім’ї з дітьми, які бажають евакуюватися, мають звернутися до старост та голів громад. Евакуйоване населення буде розміщено в місцях компактного проживання на території області.

У Росії затримано керівника головного управління кадрів Міноборони РФ

У Росії затримали начальника головного управління кадрів Міноборони Росії генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова. Про це повідомляє російське інформаційне агентство Тасс з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За даними російського медіа, Кузнєцов є підозрюваним у кримінальній справі. Однак у чому конкретно його підозрюють невідомо. Зазначається, що розслідування проводить головне військово-слідче управління Слідчого комітету РФ. Джерело видання повідомило, що слідчий вже звернувся до суду для обрання генералу запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Як пише Shot, перед тим, як стати начальником управління кадрів Кузнєцов очолював Восьме управління Генштабу ЗС РФ. Це відомство очолює Службу захисту державної таємниці. Російські ЗМІ пишуть, що кримінальна справа пов'язана з цією роботою Кузнєцова.

До Києва прибув держсекретар США Блінкен

У вівторок вранці державний секретар США Ентоні Блінкен потягом прибув до Києва. Це стало першим візитом високопосадовця США до України після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні на суму $61 млрд.

Поїздка має на меті продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити масовані російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні.

«Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб поговорити про те, що наша додаткова допомога буде надаватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхню оборону і дозволити їм все більше перехоплювати ініціативу на полі бою», – сказав американський чиновник, який на умовах анонімності поспілкувався з журналістами, що подорожують з Блінкеном.

Блінкен відвідує столицю України вчетверте від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Вибух у Харкові

Уранці 14 травня у Харкові пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«У місті було чутно вибух. Зараз зʼясовуємо – удар був по Харкову, чи по його околицях. Будьте обережні!» – написав він.

Згодом Терехов повідомив, що зафіксовано приліт у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок.

«На зараз – без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці зʼясовують», – розповів мер міста.

Теги: Харків Ігор Терехов Ентоні Блінкен евакуація радник Харківщина чиновник США вибух ворог

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