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Хибне повідомлення про теракт у школі Полтави: на батьків школяра чекає суд

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Хибне повідомлення про теракт у школі Полтави: на батьків школяра чекає суд
Із дитиною провели превентивну роботу
фото: Національна поліція України

Правоохоронці евакуювали зі школи всіх та перевірили приміщення

В одній з полтавських шкіл учень повідомив у поліцію про загрозу терористичного акту у закладі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУ НП у Полтавській області.

Правоохоронці 18 березня отримали анонімне повідомлення про загрозу терористичного акту в одній зі шкіл обласного центру. На місце виїхали усі відповідні спецслужби, із дотриманням усіх заходів безпеки учнів та персонал школи із приміщення евакуювали.

Після перевірки закладу освіти нічого небезпечного правоохоронці не виявили.

Згодом, поліція знайшла винуватця події - ним став 11-річний шестикласник цієї ж школи. Із дитиною провели превентивну роботу, а от стосовно його батьків склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи правоохоронці скерували до суду.

Нагадаємо, «Мінування» школи у Києві: двоє учнів початкових класів хотіли перевірити реакцію спецслужб. Поліцейські повідомили керівництво закладу та перевірили будівлю й прилеглу до неї територію – інформація виявилась хибною.  

Правоохоронці затримали чоловіка, який «замінував» будівлю в урядовому кварталі. До поліції Києва на спецлінію «102» подзвонив чоловік та повідомив про закладену вибухівку в одній з будівель урядового кварталу. Співробітники поліції та фахівці вибухотехнічної служби ретельно перевірили приміщення й прилеглу територію, проте вибухівку не виявили.

«Під час подальших розшукових дій оперативники встановили, що хибний дзвінок здійснив 38-річний мешканець Солом’янського району, який на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння й не зміг пояснити свої дії», – повідомили поліціянти.

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Теги: теракт Полтава школа поліція

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