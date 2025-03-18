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Поліція затримала шістьох причетних до сьогоднішньої стрілянини на Київщині

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Поліція затримала шістьох причетних до сьогоднішньої стрілянини на Київщині
Вранці у білоцерківському спортклубі сталася стрілянина
фото: Національна поліція України

Досудове розслідування розпочато за трьома статтями

Правоохоронці затримали шістьох людей, яких підозрюють у причетності до стрілянини в одному з торгово-розважальних центрів у Білій Церкві Київської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Наразі розпочато досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • замах на вбивство (п. 7 ч. 2 ст. 115);
  • хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296);
  • незаконного поводження зі зброєю.

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, близько 11:00 група людей зайшла до приміщення спортивного клубу, розташованого у ТРЦ міста Біла Церква, та почала сварку з трьома відвідувачами. Під час суперечки було здійснено декілька пострілів, внаслідок стрілянина поранень зазнав один з відвідувачів спортзалу. 

Раніше, 11 березня, у Дніпровському районі Києва сталася погоня зі стріляниною за участі правоохоронців та водія автомобіля Mercedes. 

Також «Главком» повідомляв, що 6 березня у селі Суходоли Волинської області 17-річний хлопець прийшов до школи з пневматичним пістолетом та стріляв по учнях.

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Теги: Національна поліція України Київщина Біла Церква стрілянина

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